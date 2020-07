Match point che va oltre lo Scudetto

Ed eccoci qui, finalmente, nuovamente, incredibilmente, col nostro match point. Un match point che, di questi tempi, vale oro.

Oltre allo scudetto infatti vale per avere 3 partite dove ritrovarsi a cuor leggero, dare spazio a chi si vuole far crescere, magari, mettere in vetrina chi si vuole vendere e, soprattutto, far riposare chi ad agosto sará chiamato a ribaltare il Lione e tenere vivo il sogno Champions.

Perché se é vero che i giocatori sono stati fermi 3 mesi é anche vero che non bisogna pensare loro come una cellula fotovoltaica che più ricarica e meglio é, quanto piú ad un motore che rischia di ingolfarsi dopo una lunga inattivitá.

Inoltre, dopo un cosí lungo stop, giocare per un mese ogni 3gg (pardon, é capitato anche di piú, sia mai che Conte mi agghiacci!) a certe temperature, é stressante per la testa quanto per i muscoli.

La testa, appunto, quella che insieme a qualche acciacco, ci ha affondato a Cardiff e che ci deve far pensare.

Quest’ anno si gioca in gara secca, arrivare resettati di testa e riposati coi muscoli é vitale.

Insomma, fondamentale stasera fare il proprio dovere, non rimandare l’appuntamento con la storia e festeggiare uno scudetto che può essere scontato -forse- per tutti gli altri (solito caro vecchio spirito di sopravvivenza umano, ricordate?) tranne che per noi, celebrandolo a dovere non come se fosse il primo… ma di piú, come se fosse il TRENTOTTESIMO, NONO di fila (Invito al solito esercizio, chiudete gli occhi e mettete a fuoco)!

E allora, avanti Juve, tutti compatti, come al solito c’é da fare quadrato con tutte le componenti, dalla squadra ai tifosi, chiacchiere a zero, concentrati, senza alibi e senza polemiche.

Arriviamo alla Champions con la benzina nelle gambe e gli zuccheri nel cervello perché “c’é una stella in cielo che indica il cammino, forza Juve, vincere é il tuo destino”.

Di Guido Tolomei