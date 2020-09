Marcos Alonso ha rotto con il Chelsea: occasione per la Juve

In casa Chelsea la rottura tra Marcos Alonso e Lampard apre ad un possibile scenario di calciomercato per la Juve. Il club londinese avendo già in rosa due laterali sinistri come Emerson Palmieri (anche lui altro target bianconero) e il neo acquisto Chilwell, puo’ tranquillamente disfarsi dello spagnolo.

Non impiegato nelle ultime due sfide contro West Bromwich e Tottenham, Marcos Alonso chiede spazio. Alla Juve il classe 1990 avrebbe comunque avere meno concorrenza. Come riportato anche da ‘Sky Sport’ sull’esterno spagnolo hanno drizzato le antenne proprio Juventus e Inter. Vecchia conoscenza infatti per Conte in tempi londinesi, che vorrebbe portarlo a Milano per colmare una lacuna sull’out di sinistra.

Per Paratici invece sarebbe un’ottima occasione per dare a Pirlo un laterale offensivo di esperienza. Un calciatore perfetto nella posizione di esterno sinistro nel 3-4-1-2. Inoltre andare ad acquistare Marcos Alonso rappresenterebbe al contempo strapparlo alla concorrenza nerazzurra. Difficile sapere poi se Frabotta o un De Sciglio (adattato in quel ruolo) possano fare al caso di questa nuova Juve. Sempre come riferito da ‘Sky Sport’ pero’, il possibile affare di calciomercato è legato alla partenza proprio di De Sciglio.