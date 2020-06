Una brutta notizia per Rolando Mandragora in questi giorni: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il centrocampista dell’Udinese, a causa di un movimento innaturale durante il match disputato contro il Torino, dice addio alla stagione. Con molta probabilità infatti potrà tornare completamente a disposizione solamente nel 2021.

Brutto affare anche per Paratici che con la Roma aveva già messo in piedi uno scambio Mandragora-Cristante. A causa di questo grave imprevisto salta dunque l’operazione di mercato che avrebbe potuto fruttare alla Juventus una piccola plusvalenza. Il club bianconero infatti lo avrebbe esercitato la ‘recompra’ per poi rivenderlo alla Roma.

Sulla falsa riga di quanto già avvenuto lo scorso anno sempre con i giallorossi (Pellegrini-Spinazzola) il rapporto con il club capitolino è decisamente migliorato negli anni. Tutto dunque faceva presagire ad un buon esito dello scambio. Resta il rammarico sia per Mandragora che stava dimostrando una migliore continuità di rendimento. Vale lo stesso per la Juventus, che vede sfumare uno scambio che avrebbe giovato alle casse societarie e a Sarri.