La clamorosa mancanza di etica di Lotito

Assurdo. Deleterio. Vergognoso.

Conta esclusivamente la salute di ogni individuo umano, salvaguardare ogni microcosmo per salvare, prima o poi, il macrocosmo. Eppure di assurdo, deleterio e vergognoso continua a esserci tanto, come l’atteggiamento occulto e egoistico di chi pensa che una classifica possa contare più della vita, di chi progetta già il ritorno in campo delle proprie squadre ad aprile, con annessi allenamenti da programmare nell’immediato. Ma qui, in Italia e presto nel mondo, non c’è nulla da progettare. C’è solo da seguire le regole e restare a casa!

Per Lotito e De Laurentiis, come riporta la Gazzetta dello Sport, gli interessi sono ben diversi e distanti dalle posizioni di altri presidenti e società. In questa situazione di grave emergenza, c’è chi ancora spera e coltiva i suoi sogni di tricolore distante 20 anni, chi forse si è battuto per far giocare Juve-Inter prima della sospensione del campionato, con l’intento di restare al vertice e dirottare la lega verso l’assegnazione dello scudetto alla Lazio. Così non può essere perché così non è stato, e allora si cercano già altri escamotage.

