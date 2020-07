Le reazioni dal mondo del calcio e dintorni al nono scudetto consecutivo della Juve

All’indomani della conquista del nono scudetto consecutivo da parte della Juventus non sono mancate, sui social, le reazioni di giocatori, tifosi e vip nel mondo dello sport.

Vediamone alcune tra le più significative.

Cominciamo dal “Capitano” Alessandro Del Piero che non si è risparmiato su Sky:”Voto allo scudetto? Nove! (ride)” e su Sarri entrato negli spogliatoi invece di festeggiare (ma che ha comunque festeggiato poi negli spogliatoi):”Credo che sia un modo di pensare, in linea con quello della Juventus, che ha un obiettivo ancora più grande. Ha ancora un match point a disposizione, che lo consacrerebbe ancora di più”

Passando poi a capitan Bonucci che sui social ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa:

Ottenendo anche un like da Mauro Icardi, cosa che ha infastidito i suoi vecchi tifosi interisti

Il presidente del CONI Malagò ha scritto:

Ancora una volta Juventus! In una stagione così particolare per lo sport, i bianconeri sono riusciti a superare le difficoltà e a ritagliarsi un posto nella storia conquistando il nono #scudetto consecutivo. Complimenti @juventusfc! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹@legaseriea @FIGC pic.twitter.com/EvQlEh3mfI — Giovanni Malagò (@giomalago) July 27, 2020

Uno dei tifosi più esuberanti e vicini alla Juventus e sto parlando di “zio Pat” Patrice Evra ha dedicato la canzone “Ti amo” di Umberto Tozzi rivisitata da lui

Visualizza questo post su Instagram TI AMO 🖤 @juventus #ilovethisgame #positive4evra #mondaymotivation #finoallafine Un post condiviso da Patrice Evra (@patrice.evra) in data: 27 Lug 2020 alle ore 2:53 PDT

L’ex Marco Tardelli alla Domenica Sportiva ha dichiarato:”Qualche errore da parte degli avversari c’è stato, ma Sarri merita questo scudetto perché ad un certo punto ha capito che la Juve non riusciva ad esprimere il suo gioco e si è appoggiato ai solisti per vincere. Nelle pagelle della stagione ho messo Dybala e Ronaldo che secondo me meritano il podio”

La roccia della difesa bianconera Matthijs de Ligt si esibisce in un video su Instagram cantando “Campioni! Campioni!” insieme al suo cane:

Sorprendono i “complimenti” di un non simpatizzante come Maurizio Pistocchi che su Twitter ha scritto: “I maestrini dal pensiero debole dicevano: Bentancur non può fare il regista: ceduto Pjanic, è il titolare. Esaltavano Allegri: è stato esonerato da vincente. Ce l’avevano con Sarri, che per loro era un perdente: in due anni ha vinto Europa League e Scudetto. Complimenti”.

Tra i complimenti importanti segnaliamo quelli “O Rei” Pelè che si è congratulato soprattutto con Ronaldo e i calciatori brasiliani della Juventus ma riserva comunque i suoi complimenti per lo scudetto:”Cristiano Ronaldo è l’atleta moderno, che mostra a tutti che il successo arriva sempre per coloro che si impegnano e amano ciò che fanno. Oltre a lui, voglio rendere omaggio agli incredibili Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo. Congratulazioni per lo scudetto, Juventus!”

Claudio Marchisio ha lanciato una frecciata agli avversari della Juventus:

La @juventusfc in nove stagioni ha raggiunto 810 punti 😲🤫🤭 In molti si lamentano (compresi juventini) o cercano di tutto per sminuire tutto ciò che è stato fatto . Ma alla fine, da ben 9 stagioni lassù ci sono sempre e solo due colori 🏳️🏴 #tilltheend #Stron9er #respect — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) July 27, 2020

Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia, ha scritto su Twitter:

Campionato surreale. Finisce in agosto. Gli stadi vuoti. Ma vince sempre la squadra migliore. #Juve — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) July 26, 2020

Pippo Baudo in un’intervista dichiara:”È uno scudetto che non mi entusiasma molto, vuoi per la circostanza del coronavirus che ha ovviamente fatto registrare un campionato anomalo, in cui i calciatori hanno giocato un giorno sì e un giorno no, in condizioni strane, in pieno sole, senza pubblico. Ma poi, bisogna onestamente riconoscere che la Juve ha vinto con merito, ma ha avuto troppi rigori a favore. Quest’anno quindi sono felice ma con qualche riserva. E poi, coi tempi che corrono, diciamo che non c’è molto da festeggiare”

Il vicedirettore di Rai Sport Ernico Varriale provoca i tifosi della Juventus sul conteggio degli scudetti:

Arriva lo scudetto numero 36 per @juventusfc, il nono consecutivo. Un risultato senza precedenti nei 5 campionati top d’Europa. Complimenti al club, a mister #Sarri e ai calciatori. — enrico varriale (@realvarriale) July 26, 2020

Lapo Elkann su Twitter:

⚽️ 9 scudetti di fila, ma questa vittoria è diversa. È arrivata in un anno dove il nostro Paese ha sofferto terribilmente. Ha ragione CR7 a dedicare questa vittoria a chi ha sofferto di più…. 1/2 #campioniditalia 🇮🇹 #Stron9er — Lapo Elkann (@lapoelkann_) July 27, 2020

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, fa un post su Instagram dedicato al compagno, con una foto da casa insieme ai suoi figli: “L’unione fa la forza e oggi siamo campioni. Non ci sono parole per descrivere la tua dedizione, quello che sei, quello che provochi e la tua voglia di superare quanto hai già fatto. IL MIGLIORE DELL’UNIVERSO. È così 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, ma ne vale sempre la pena. Non possiamo essere più orgogliosi di te, Cristiano. E noi festeggiamo così”

Luca Marchegiani su Sky Sport: ”Continuare a vincere non è facile. La Juventus ha mantenuto fede ai pronostici. Credo che il giudizio complessivo di questa stagione va dato dopo la Champions. Da non sottovalutare la pressione di tutti coloro che si aspettano il massimo risultato”

Blaise Matuidi ha voluto contrastare un po’ le critiche fatte alla Juventus durante la stagione: “Ancora un anno di più eh, vincitori come sempre. Abbiamo portato tutto a casa nostra, siamo sempre lì, ma ogni anno lo portiamo a casa nostra. Poi ci sono le chiacchiere ma noi vinciamo“.

Il capitano Giorgio Chiellini su Instagram:

Per quanto riguarda le squadre di calcio, non si registrano molti complimenti ai campioni d’Italia. Fino ad ora riscontriamo i complimenti del Pescara Calcio in risposta ad un post della Juventus su Twitter:

C’è il post della F.C. Pro Vercelli:

Da una squadra che ha scritto la storia del calcio passato ad una che sta riscrivendo la storia del calcio presente: congratulazioni @juventusfc #Stron9er 🏆 — F.C. Pro Vercelli 1892 (@ProVercelli1892) July 27, 2020

I complimenti arrivano anche dal profilo ufficiale della Sampdoria:

⏰ | #JuveSamp: 2-0 Doria punito più del dovuto a Torino. Complimenti alla @juventusfc, campione d’Italia per la nona volta consecutiva. pic.twitter.com/Q51NUCIdN0 — U.C. Sampdoria (@sampdoria) July 26, 2020

Dal Panathinaikos F.C. sul suo profilo ufficiale Twitter:

Congratulations @juventusfc on winning your ninth consecutive Serie A title and 36th overall 🏆 — Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 27, 2020

Dal FC Barcelona arrivano i complimenti solo per il neo acquisto Pjanic:

Vedremo se arriverà qualche altro post di congratulazioni da altre squadre di calcio (soprattutto italiane), oppure se lo stile è riservato a pochi.

