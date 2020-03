Le parole dell’Uomo Cristiano Ronaldo

Poco fa Cristiano Ronaldo, in Portogallo da giorni con la famiglia per stare vicino alla madre che recentemente è stata colpita da problemi seri di salute, fortunatamente superati, ha pubblicato sulle sue pagine social il seguente messaggio

“Il mondo sta attraversando un momento difficile che necessita attenzione da parte di tutti noi. Parlo a voi oggi non in qualità di giocatore di calcio ma come figlio, papà, come un essere umano preoccupato per gli ultimi eventi che stanno colpendo il mondo. E’ importante che seguiamo le indicazioni dell’OMS e dei governi che stanno gestendo questa situazione. Proteggere la vita dev’essere la priorità rispetto agli altri interessi. Vorrei mandare il mio pensiero a quelle persone che hanno perso un persona vicina, la mia solidarietà a quelli che stanno combattendo il virus come il mio compagno di squadra Daniele Rugani e il mio continuo supporto al personale medico che rischia la propria vita per salvare quella degli altri”

Un messaggio di vicinanza importante da parte di Cristiano Ronaldo che dimostra la sua sensibilità, grandezza umana prima che calcistica e che mette a tacere quelle fake news che nei giorni passati lo avevano riguardato parlando di una sua fuga, un suo abbandonare la Juve.

Le occasioni per stare zitti certi media non le sfruttano mai.

