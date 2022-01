Landucci: «Buona partita, importante l’atteggiamento. Ora testa al Milan»

È un Landucci soddisfatto quello che si presenta davanti ai microfoni al termine della sfida contro la Sampdoria di Coppa Italia, vinta dalla Juventus per 4 a 1.

Il tecnico in seconda, che ha guidato la squadra dalla panchina per la squalifica di Allegri, ha dichiarato: “Serata giusta? Sicuramente abbiamo fatto una buona partita, la squadra ha fatto la partita giusta, tutti i ragazzi hanno fatto una bellissima partita. Siamo contenti perché ci tenevamo tanto a passare il turno, per noi è molto importante la Coppa Italia”.

Su Dybala ha aggiunto: “Paulo sta facendo molto bene, siamo contenti del suo rendimento, è stato determinante in queste partite, come deve fare sempre. Faccio un in bocca al lupo a Federico Chiesa per la sua operazione, lo aspettiamo presto da noi”.

La differenza, per Landucci, l’ha fatta l’atteggiamento: “L’atteggiamento è importante, poi chiaramente vincere ci dà fiducia. Partite facili non ci sono, abbiamo perso più punti contro le ‘piccole’. L’unica cosa che conta è il lavoro, la voglia e l’atteggiamento che stiamo avendo. Dobbiamo parlare poco e fare con i fatti. Domenica abbiamo una partita molto difficile contro il Milan ma sono quelle più belle da giocare. Andremo là e faremo la nostra partita come sempre”.