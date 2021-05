La stima dei valori a bilancio al 30 giugno 2021

Archiviata la stagione, e tirato un sospiro di sollievo con la qualificazione in Champions League, ora può impazzare il Calciomercato; sarà una stagione davvero intensa, con un mercato ancora in gran parte bloccato dalla crisi in cui versano i Club, con l’esigenza, anche quest’anno, di operare con scambi e formule “intelligenti”, dato il poco denaro in circolo.

Abbiamo analizzato le Relazioni Finanziarie del Club della Continassa (al 30/6/2020 e al 31/12/2021) e stimato quello che sarà il presumibile valore a bilancio dei calciatori della rosa al 30/6/2021; è molto probabile che, come lo scorso anno, il mercato bianconero abbia due fasi distinte: una per il periodo fino al 30/6 ed uno per le attività post. Il primo periodo sarà teso a realizzare uscite, e possibili plusvalenze, mentre il secondo periodo sarà più dedicato alla costruzione della nuova rosa.

E quindi si aprano le danze del Calciomercato!

