La seconda mail FALSA del CorSport su Conte

L’Inter ha protestato duramente per la “mail” di un lettore pubblicata dal Corriere dello Sport, per la “mancanza di rispetto”. Ecco la mail, di un certo Salvo24, che godeva per l’Inter fuori dalla UCL, scritta ad Italo Cucci.

Dopo il pari a Firenze, Conte ha calcato la mano contro Zazzaroni ed il CorSport, segnalando che la mail (forse falsa) è “in mano ai legai” e accomunandola a due altri gravi vicende (scoop su Mihajlovic e titolo razzista “Black Friday”).

Come mai l’Inter e Conte reagiscono così ad una mail ironica su un quotidiano ormai sempre più trash?

Juventibus ha in esclusiva mondiale la seconda mail FALSA di Salvo24 che risponde direttamente a Conte:

Salve Conte, GODO a vedere la sua reazione violenta alla mia mail. Vedere un allenatore da 12 milioni l’anno e un top club irritarsi per una letterina su un quotidiano letto da poche migliaia di haters come me, è un sogno. Come ho già scritto tifo Bologna, e lei mi sta sulle palle soprattutto perché Juventino, prima ancora che allenatore dell’Inter. Ero tra chi rideva per lo striscione “Brucia un Gobbo a Natale” in curva e tra quelli che accoglievano lei e la Juve con fischi e insulti, tra pietre e bastoni.

Dopo Inter-Barca ho goduto, come Zazzaroni e Cucci, ma ho goduto molto di più a vederla uscire contro il Galatasaray e piangere -“Dis is not fudboll”-, o singhiozzare “Agghiacciande” mentre rischiava anni di squalifica. Noi hater lettori e giornalisti ormai godiamo così, per sconfitte e pianti altrui. Non mi spiego però perché alla Juve queste manfrine non le faceva. Sbottava, batteva i pugni, ma lei e Marotta alla Juve non annullavate conferenze, non parlavate di RISPETTO, non chiamavate gli avvocati.

Eppure ricorderà bene il primo scudetto, RUBATO grazie a Muntari, no? Il mio giornale (mio come “lettore”) titolava così, ma lei preferiva caricare i suoi giocatori e non scagliarsi con i giornalisti.

E se la ricorda poi l’estate “agghiacciande!”? Noi del CorSport (ops, cioè, LORO del CorSport) ci scatenammo come maiali nel fango, con decine di titoli giustizialisti, come questi:

Eppure strano, la Juve non annullò conferenze per “mancanza di rispetto”, e lei ne convocò una per urlare “AGGHIACCIANTE“, parola per la quale noi al CorSport (noi lettori, intendevo), la prendemmo per culo:

e continuammo a chiedere una presunta giustizia, con la bava alla bocca, solo per qualche copia in più:

Strano! Era il CT, ma non sbottò e non chiamò i legali. Come quando noi giornalisti….ehm, LORO giornalisti…esultavano per un gol del Chelsea, si limitò a dire “CHI HA ESULTATO?”, ma non si appellò alla mancanza di rispetto. Eppure noi al CorSport (i direttori cambiano, noi lettori siamo sempre gli stessi) facevamo boom di vendite con titoli sobri e per nulla mancanti di rispetto come questi:

o questo: “Campionato Falsato, Tripletta di Rocchi”. Lei non c’era più, ma stranamente Marotta rimase muto, mica reagiva pesantemente per “mancanza di rispetto”:

La cosa INCREDIBILE, Signor Conte, è che lei e Marotta siete stati zitti quando NOI (giornalisti e bolognesi, intendo…) titolavamo “Campionato Falsato“, “Scandaloso, la Juve ruba ancora!”, “Agnelli, affari con la ndrangheta!“, “Pezzone sulla Rubentus!“, o quando io…cioè, quando Zazzaroni…titolava “CRSEX!” o scriveva “Senza Parole!” o “Chi tifa Juve e non è di Torino è CONTRO NATURA!” (anche lei, che è di Lecce…), o quando in Rai prima ancora del vicedirettore Varriale si facevano sondaggi e programmi contro la Juve (“Cosa ti fa arrabbiare di più, la politica o i rigori alla Juve?”, “Pjanic ha sbagliato ad andare alla Juve?” “Una cosa che non ti aspetti: Chiellini ammonito!”), e il TG1 intervistava Rocchi dopo Juve-Roma trattandolo come un collaboratore di giustizia.

Come mai, Signor Conte, quando era di “là” noi giornalisti (ma sì, lo confesso!) non siamo riusciti a farla andare fuori controllo come in questi giorni? Ci abbiamo provato tanto a cercare di destabilizzarla, lei e l’ambiente, sparando merda e fango a ciclo continuo 24h/7 giorni. E invece nulla. Testa bassa, lavoro e scudetti.

Forse lei e Marotta ce l’avete solo col mio amico Cucci? Ha ironizzato su Icardi? Vi basta poco! Ormai il buon Italo oltre a rispondere a mail false cosa fa? L’ospite in programmi TV napoletani in cui si ulula contro la Juve e l’editorialista principe a capo dello sport del quotidiano “Il Roma“, questo:

Non ricordo bene, Signor Conte, lì la Juve del DG Marotta come rispose? Conferenza stampa annullata e tutto in mano agli avvocati?…