La ridicola (e triste) quarantena del CorSport

Cosa inventa un quotidiano sportivo italiano in 50 giorni senza calcio per continuare a sopravvivere?

– Una buona dose di calciomercato: indiscrezioni, suggestioni e idee totalmente campate in aria,

– Una manciata robusta di populismo, prima a garanzia della salute, poi a tutela del calcio, infine contro il ripetuto stop alla serie A,

– Un pizzico di ammiccamenti ai lettori di riferimento: “Interisti che ritornano in Patria” e “Juventini che scappano” per la Gazzetta, primato morale di Lazio e Napoli per il Corsport e primato (in tutto) della Juventus per Tuttosport,

– Una carrellata di video/foto-gallery hot di WAGS, giornaliste discinte e tifose sexy.

Il Corriere dello Sport -in crisi nera, come gran parte dell’editoria- ci aggiunge poi il suo personalissimo ingrediente: l’odio Anti-Juve.

La coppia del direttore Zazzaroni e del vice-direttore Alessandro Barbano (ex de Il Mattino di Napoli), già scatenata in periodo di VAR, rigori, rimesse invertite e manovre di palazzo, in quarantena ha alzato i livelli di allusioni e attacchi frontali alla società bianconera.

Il CorSport lo fa per un doppio -ovvio motivo-: attaccare la Juve paga in clic (anche elogiarla, lisciando il pelo ai suoi tifosi, con una strategia opposta, ma meno lucrativa), sia per l’interesse dei tifosi anti-juve, sia per i clic dei tifosi juventini (giustamente indignati).

Il secondo motivo è “viscerale“: al CorSport ormai si è sedimentata una generazione di giornalisti fieramente anti-Juventini dai tempi dell’ambivalente De Paola (ricorderete il “Supervergogna” dopo la SuperCoppa Italia col Napoli), poi passato a TuttoSport a vestire i panni dello “juventino”.

L’acredine anti-Juve è la bandiera del direttore “ballerino”, che nei ritagli di tempo conduce popolari programmi TV sul Napoli nelle emittenti partenopee.

Esageriamo? Giudicate voi, ecco una collezione (minuscola) delle perle anti-juve del Corriere dello Sport di questa quarantena:

Scudetti, con i playoff la #Juve ne avrebbe vinti 7 di meno! https://t.co/FSHzI7YUsf — Corriere dello Sport (@CorSport) March 19, 2020

Lady #Rugani e il giallo della data del tampone: #Juve furiosa https://t.co/GzN4agUjHf — Corriere dello Sport (@CorSport) March 24, 2020

Cristiano #Ronaldo prende il sole in piscina: è polemica https://t.co/zLI6L9twLL — Corriere dello Sport (@CorSport) March 25, 2020

Continua la fuga dei giocatori dalla #Juve: ora spunta la #CostaAzzurra 👇 https://t.co/8R7JuaS9na — Corriere dello Sport (@CorSport) April 5, 2020

Lo Scudetto? Mai più di cartone | Di Ivan Zazzaroni https://t.co/Ty8JwgDlHD — Corriere dello Sport (@CorSport) April 8, 2020

La fuga della sorella di #CristianoRonaldo in #Brasile fa scoppiare una bufera 👇 https://t.co/e2dSl31J2w — Corriere dello Sport (@CorSport) April 11, 2020

#CristianoRonaldo, un mondo che ignora le regole https://t.co/95ZZfdLkqa — Corriere dello Sport (@CorSport) April 20, 2020

PS: per la redazione di questo articolo non sono stati utilizzati canali telegram fuorilegge, veri responsabili del crollo delle vendite dei quotidiani sportivi (?).