La Juventus che non c’è, da novembre 2018

La parola d’ordine è mettere ordine. Mancano poco meno di due mesi al termine contrattuale di Fabio Paratici, e non si hanno notizie delineate in un senso o nell’altro: sta gettando le basi per la prossima stagione? Rientra o meno nei piani prossimi della Juventus? La sensazione è che attorno al club aleggi un velo di legittima preoccupazione per un presente tutto da scrivere e per un domani che risulta strettamente correlato al decorso del corrente campionato, e del conseguente piazzamento in classifica. La percezione, per ora, è quella di vivere nel limbo e in un momento di quiete apparente aspettando la fine della stagione, ben sapendo che questa volta non sarà semplice rimandare certe decisioni. E se le vicende dirigenziali sono tutte da tessere, un avvicendamento in panchina pare inevitabile.

Negli ultimi tre anni la transizione dei tecnici è stata alquanto lontana dal termine programmazione: Allegri congedato senza un sostituto pronto, Sarri rigettato dallo spogliatoio e poi esonerato senza troppi fronzoli, Pirlo presentato come allenatore dell’U23 per passare pochi giorni dopo alla guida della Prima Squadra. E, con lui, uno staff messo in piedi in fretta e furia. In tutto questo la Juventus ha provato ad allontanarsi dalla sua natura e tentato di congedare certi dogmi senza, tuttavia, armarsi adeguatamente e lasciando incompiuto un progetto mai avvallato nei fatti. Che risvolto abbia assunto Juventus-Manchester United non è ancora chiaro, certo è che da quel novembre 2018 la Juventus ha fatto perdere traccia di se stessa.