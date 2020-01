La Juve e i parametri zero del 2020

La Juventus ci ha abituati in questi anni a godere, a rimaner sorpresi e poi a mantenere le antenne dritte sui calciatori europei a scadenza di contratto (gergalmente detti parametri zero).

Qui di seguito la lista dei calciatori che dal 1 febbraio 2020 saranno nella sostanza liberi di firmare contratti validi dal 1 luglio per la loro eventuale nuova squadra.

Chi sono? Dove giocano? Risulta possano piacere, come puro gusto, a chi ha la responsabilità sulla parte sportiva? Si origlia ci siano o ci siano stati contatti con qualcuno di questi? E infine, potrebbero risultare utili alla Juventus per come la si può soltanto vagamente immaginare ai nastri di partenza dell’annata 2020/21?

Si tratta ovviamente di un gioco che miscela intuito, gocce di mercato e qualche provocazione di carattere soggettivo…