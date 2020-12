La beffa del secolo: Ronaldo in cambio di Javi Martinez

La Juventus y el Bayern se entienden y puede haber ¡trueque! en enero https://t.co/zI1qAIObgE — Don Balón (@DonBalon) November 30, 2020

Il momento della Juventus non è dei migliori. Non arriviamo ancora a livelli drammatici, ma di sicuro le certezze sono ancora molto poche. Una di queste, Cristiano Ronaldo, tanto che adesso la dipendenza dal fenomeno portoghese sta diventando oramai cronica, anche quando esce a 15 minuti dalla fine (come contro la Lazio).

Il suo stipendio, e il suo peso a bilancio, sono spesso oggetto di discussione, specie in chiave mercato, con la Juve protagonista di una eventuale cessione riparatoria per i propri conti. Dal PSG, che ha in dote Icardi, ai ritorni al Real o allo United, passando per la Major League Soccer. Tutte situazioni plausibili, ma mai nessuno si era spinto oltre il limite dell’assurdo.

Ci sono riusciti i nostri grandi amici di Don Balòn, talmente affidabili, che per riprenderli, tutti i siti preferiscono scrivere “dalla Spagna”. Ebbene, i nostri sono riusciti a partorire lo scambio del secolo: Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco per Javi Martinez!

Già detta così potrebbe sembrare un’idea al quanto bizzarra, ma i nostri eroi affondano il coltello nella lama, e vanno con la seconda bomba: lo scambio si farà a gennaio! ma non paghi, il colpo finale è sul prezzo pattuito per entrambi i calciatori: 10 milioni di Euro, con la Juve che alleggerirebbe le sue casse, avrebbe una buona alternativa ai due centrali di difesa, porterebbe esperienza in mezzo al campo, e si accollerebbe una modestissima minusvalenza di una quindicina di milioni, che dopo Higuain, è diventata quasi un’abitudine.

Ma a stupire non è la fake news in se, generata da un sito che ha meno credibilità di Novella 2000. Stupisce che queste notizie attraversino vari canali e prendano consistenza, arrivando spesso a creare dibattiti televisivi. E continuerà a stupire ogni giorno, se ogni giorno verranno riprese altre fake news che verranno riciclate come materiale da discussione. E soprattutto da click.

