Giustizia è fatta: la Juventus Women è campione d’Italia! Dopo aver dominato il campionato di Serie A, la compagine bianconera ottiene (giustamente) lo scudetto nonostante lo stop anticipato della stagione. Guai a parlare di titolo “regalato“, perché a sei giornate dalla fine il vantaggio sulle inseguitrici Milan e Fiorentina, che avevano una gara in meno per via dello scontro tra loro ancora da giocare, era di ben nove lunghezze. Mancava davvero poco a Girelli e compagne per avere la matematica certezza del primo posto.

Un cammino straordinario condito da 14 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte con 48 gol fatti in 16 partite e solo 10 subiti. Al terzo anno di nascita, dunque, la Juventus Women vince il terzo campionato di fila e va ad arricchire il palmarès che conta ora sei titoli totali: tre Serie A, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Non male come inizio.

Nei primi giorni di giugno era stato deciso di non assegnare il titolo creando non pochi problemi a una squadra che ha dominato in lungo e in largo nel corso di questi mesi. Il Consiglio Federale di oggi, però, ha ribaltato la decisione attraverso un voto all’unanimità. Mentre la squadra maschile si gode il +4 sulla Lazio, dunque, parte la festa per quella femminile che è ufficialmente e nuovamente campione d’Italia!

La Juventus Women cresce ormai a vista d’occhio e, oltre a dare un contributo importante al movimento calcistico femminile, non vuole più fermarsi ed eguagliare i record della Juventus maschile, magari provando anche a diventare una squadra competitiva in giro per l’Europa. La base c’è, ora non resta che continuare su questa strada per sognare traguardi sempre più importanti.