Juventus, ufficiale l’arrivo su Tik Tok: nuova espansione sul mondo digital

Da ieri la Juventus ha allargato nuovamente i suoi orizzonti sul mondo social arrivando su Tik Tok. Tramite un annuncio sul proprio sito e sulle piattaforme già esistenti, il club bianconero ha annunciato lo sbarco sul social cinese. In questo periodo dove la comunicazione avviene principalmente in maniera digital, il passo è stato netto quanto necessario.

Esattamente due anni fa con l’arrivo di Cristiano Ronaldo gli stessi canali web hanno avuto un netto incremento. Quasi triplicato il numero dei follower su Instagram, quasi raddoppiato quello su Facebook. A tutto questo va aggiunto che proprio qualche settimana fa la Juventus è diventato anche il primo marchio italiano più “seguito” al mondo su Instagram.

Per quanto riguarda gli altri top club europei su Tik Tok, guidano in testa Barcellona e Real Madrid (come anche su tutte le altre piattaforme social). Le due squadre spagnole hanno rispettivamente 4,7 e 3,2 milioni di follower. Dati questi inarrivabili per quanto concerne invece i club italiani, con l’Inter a guidare la speciale classifica (380 mila). La Juventus con un solo giorno di esistenza su questo social ha già raggiunto l’impressionante cifra di 260 mila seguaci. Un numero incredibile se si pensa che invece i rivali nerazzurri sono presenti sulla piattaforma cinese da oltre un anno e mezzo. Insomma, un’espansione continua e in netta ascesa quella del club bianconero che non smette di vincere nemmeno nella sfera extra calcio giocato.

D’altronde era anche impensabile non sfruttare al meglio tutte le armi potenziali di CR7, una vera e propria macchina da social con i suoi 228 milioni di follower. Ed è stato proprio lui, insieme a Dybala (altra ‘icon’ mondiale sotto questo punto di vista), il volano del primo video postato dal club su Tik Tok.

Dite #CIAOJUVE 👋 al nostro profilo ufficiale TikTok Quanto siete bravi a fare le nostre esultanze? Provate subito la nostra challenge! 📲 https://t.co/plH7Qv6n4w — JuventusFC (@juventusfc) July 9, 2020

