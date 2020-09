Juventus e Roma, scambio Dzeko – De Sciglio: come stanno a oggi le cose

Lo scambio Dzeko – De Sciglio sembra cosa fatta tra Juventus e Roma. A parlarne oggi nella puntata di ‘Casa Juventibus’ gli autorevoli giornalisti Romeo Agresti di ‘Goal.com’ e Filippo Biafora de ‘Il Tempo’. Le due operazioni di calciomercato sono comunque slegate tra loro. Per quanto riguarda il bosniaco, tutto dipende dall’affaire Milik con i giallorossi. Una trattativa quella, che a domino, sblocca definitivamente anche quella che porta Dzeko alla Juve. Proprio su queste ultime novità ha parlato l’ospite Biafora. Queste le sue parole: “Roma e Juve sono d’accordo da quattro settimane su Dzeko. Lo stesso calciatore ha dato la sua ampia disponibilità a Torino, ha espresso la voglia di vincere e con la Roma, dopo Siviglia, si è rotto qualcosa. Oggi l’agente di Milik comunque è a Roma, è sbarcato poco fa a Fiumicino. Credo che entro oggi si sbloccherà tutto”.

Per quanto concerne invece la cessione di De Sciglio alla Roma tutto è ancora sospeso. La trattativa è comunque impostata tra i due club ma dipende dalla volontà del terzino, che non ha dato ancora il suo consenso. Le sensazioni sono comunque ottime, come riportato da Agresti. Il giornalista si è espresso così sull’operazione De Sciglio: “Manca solo il suo ok. Fatto sta che la Juve ha accordato al prestito gratuito con diritto di riscatto”. Una versione questa, confermata anche da Biafora: “La Roma a oggi non ha le risorse di liquidità per permettersi un prestito oneroso. Ora il club cerca l’accordo con il giocatore ma in linea di massima è tutto definito”.

