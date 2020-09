Juventus, 13 rigori contro in 13 mesi: la più penalizzata in Serie A

Il rapporto della Juventus con i rigori fischiati contro non cambia. Anche in questa stagione infatti i bianconeri sono riusciti già a farsi fischiare contro un penalty. Dalla Serie A 2019-2020 a oggi infatti i nostri avversari si sono presentati dal dischetto per ben 13 volte. In 13 mesi 13 tiri contro dagli undici metri. Un “record” in negativo che cozza pesantemente con quelle che sono da sempre le “dicerie” contro la Juventus. Nessun altro club in Italia in questo periodo di tempo si è vista infatti così penalizzata.

13 – Dall’inizio dello scorso campionato (2019/20) nessuna squadra ha affrontato piú rigori della #Juventus in Serie A (13). Dischetto. #RomaJuventus pic.twitter.com/Ccrttmtfg6 — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 27, 2020

Tanti di questi episodi possono essere adducibili a errori arbitrali, come il mani di de Ligt a Lecce, ma tanti altri nascono da errori di disimpegno. Un esempio lampante è proprio quello di ieri contro la Roma. Il braccio largo di Rabiot scaturito da una costruzione dal basso da parte dello stesso centrocampista francese tutt’altro che buona. Ripartire dai dettagli oltre che dalla scelta di formazione ideale per Pirlo. Un passo di ulteriore crescita e di attenzione nelle gare che serve allo sviluppo di una squadra che punta a vincere ancora.