Momblano e Agresti concordi: “Decisioni su Dybala e Ramsey già prese…”

Continuano a muoversi senza dare nell’occhio i dirigenti della Juventus sul fronte calciomercato: se n’è discusso ampiamente nella puntata odierna di Boom Boom con Luca Momblano e Romeo Agresti.

Sul fronte attacco la vera novità riguarda Dybala, il quale insieme al suo agente, all’inizio del 2021 aveva dimostrato di essere disposto ad accettare un rinnovo di contratto con una formula molto simile a quella che la società aveva proposto al calciatore già a giugno 2020, con una sola differenza, ovvero l’inserimento di una clausola rescissoria, “dettaglio” che pare abbia nuovamente rallentato la trattativa. La Juventus dovrà però necessariamente trovare un accordo con l’argentino per poter monetizzare da un’eventuale cessione. La novità degli ultimissimi giorni secondo Luca Momblano è l’ennesima conferma di un Dybala che non farà parte dei progetti futuri della Juventus, novità confermate anche da Romeo Agresti: «Paulo Dybala non è nei piani della società già da un po’, lo dimostra la trattativa instaurata con il Manchester United già nell’estate del 2019. La Juventus considererà il giocatore sul mercato anche nella prossima sessione estiva, soprattutto dopo aver risolto la questione sui diritti d’immagine che hanno ostacolato in passato la cessione della Joya. Potrebbe essere instaurata una trattativa in stile Pjanic-Arthur per fare plusvalenza».

Sul fronte attacco ha aggiunto Luca Momblano: «Il Psg ha aperto ad una cessione di Mauro Icardi, nonostante dopo l’arrivo di Pochettino il giocatore si sia sentito più parte del progetto di quanto non lo fosse con Tuchel. Interessante capire cosa ne sarà di Icardi nel gioco degli scambi e delle plusvalenze. Su Kean invece, il Psg sta accelerando per provare a prenderlo a titolo definitivo».

Per quanto riguarda il reparto di centrocampo invece arrivano conferme sulla possibile cessione di Aaron Ramsey, il quale già a gennaio aveva dato la sua disponibilità a lasciare la Juventus e tornare in Inghilterra. Afferma Luca Momblano: «su Ramsey le squadre interessate sembrano essere il Cardiff City e l’Aston Villa, il giocatore non vedrebbe l’ora di tornarne in Inghilterra».

Infine, secondo Romeo Agresti:«Locatelli, giocatore da tempo nei radar della Juventus, continua ad essere un obiettivo per la società bianconera che sta lavorando sia con l’entourage del giocatore che con il Sassuolo, con uno sguardo anche al Manchester City che in quest’ultimo periodo ha dimostrato l’interesse per il giocatore» aggiunge poi «Lee Kang-In, centrocampista del Valencia del 2001, pare abbia attirato l’attenzione di Cherubini e la Juventus lo sta monitorando anche perché ha una scadenza contrattuale non molto lontana».