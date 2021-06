Juventibus addosso: le magliette JB da Panita ad Allegri

Ci siamo!

A grandissima e reiterata richiesta Juventibus rompe gli argini e decide -8 anni dopo- di farlo: ECCO LE MAGLIETTE!

Fighe vero?

Se sei qui ci conosci bene, dal 2013 parliamo di Juventus, sempre e comunque, nella gioia (tanta e goduriosa) e nel dolore (ok, quelle due notti, lo sappiamo bene). Scriviamo e parliamo di Juve con toni ironici, leggeri ma anche da capiscer ed esperti di mercato. Regola principale: vivere la Juventus col giusto mix di passione, divertimento e competenza.

Siamo partiti da un blog, ci siamo molto allargati (molto!) sui Social e da un anno siamo sbarcati su Youtube e su Twitch, con un coinvolgimento davvero enorme che ci gratifica e ci spinge a moltiplicare impegno, contenuti e voglia di stare insieme.

Mancava solo la possibilità di portare addosso il nostro logo, il nostro modo di raccontare la Juve e alcuni dei nostri cavalli di battaglia. E’ un regalo da noi per voi, anche se i soldi (davvero il giusto) li mettete voi! Da veri Juventini!

E’ un’occasione limitata nel tempo (entro Domenica 20 Giugno), un pre-ordine per produrre e spedire magliette in fibra di cotone BIO (certificata da Ecocert Greenlife) in versione maschile o femminile, con nastrini di rinforzo e doppie impunture.

Vi consigliamo di misurare bene la vostra maglietta preferita e confrontare con le misure delle varie taglie presenti nel sito: www.JBfan.it

ECCOLE, tocca a voi!