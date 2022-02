Subito Vlahovic e Zakaria: la Juve stende il Verona ed è quarta

L’effetto nuovi acquisti si abbatte sullo Stadium con Vlahovic e Zakaria subito a firmare il successo della Juve contro il Verona, che permette ai bianconeri di salire al quarto posto, scavalcando momentaneamente l’Atalanta.

Tudor schiera il 3-4-2-1 con Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Tameze; Lasagna. Allegri risponde con Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Juve volenterosa ma un po’ confusa e Verona che tenta di marcare a tutto campo gli avversari e ripartire.

Al 7’ si accende Vlahovic, che servito al limite dell’area calcia di prima intenzione e impegna Montipò. Passano cinque minuti e il serbo segna il primo gol in bianconero: Dybala di prima intenzione lancia il 7, che sull’uscita di Montipò tocca d’esterno sinistro con un pallonetto che s’infila alle spalle del portiere del Verona. È 1 a 0. Al 16’ ammonito Depaoli per fallo su De Sciglio. Al 20’ provvidenziale intervento di Danilo in area per spazzare via una palla con cui Barak cercava sotto porta Lasagna. Al 26’ palla dalla destra di Danilo per Vlahovic a centro area: il serbo, circondato da tre difensori, ne salta due poi ma viene stoppato sul più bello.

Al 37’ clamorosa occasione confezionata dal trio d’attacco Juve: Dybala innesca Morata, che di prima intenzione trova Vlahovic in area, ma il serbo non colpisce bene e mette a lato da comoda posizione. Si va a riposo sull’1 a 0. Al rientro in campo, una sola novità nel Verona: Bessa per Veloso. Ospiti che partono forte: al 48’ Szczesny costretto alla deviazione in angolo su una conclusione molto defilata in campo aperto di Lasagna. Juve troppo leziosa, Verona che prova a pungere con una conclusione dalla distanza di Tameze, che finisce alta al 58’. Ammonito Morata per fallo su Depaoli.

Al 61’ grande apertura di Morata, che manda in panne la difesa scaligera e serve in campo aperto Zakaria, che entra in area e sull’uscita di Montipò piazza il diagonale del 2 a 0. Al 64’ scambio continuo tra Danilo e Dybala, che entrano in area con l’argentino che calcia dall’interno e Montipò che salva in angolo. Dal corner Dybala prova il gol dalla bandierina ma è attento il portiere del Verona. Al 69’ grande giocata di Rabiot, che si ritaglia uno spazio e calcia dalla lunga distanza sul palo più lontano: risponde Montipò in angolo. Nel Verona, fuori Barak per Kalinic e Ceccherini per Retsos. Cambi anche nella Juve: fuori Chiellini e Dybala per Rugani e Cuadrado.

Il colombiano scambia bene con Morata e crossa subito per Vlahovic che non trova il tempo per girare in rete. Verona pericoloso all’81’ con un cross smanacciato da Szczesny. Escono all’83’ McKennie e Kean per Zakaria e Morata. Fuori Casale e Ilic per Sutalo e Praszelik. All’86’ Vlahovic ci prova dal limite di destro ma Montipò para senza problemi. All’88’ occasione un po’ casuale per il Verona non sfruttata da Lazovic che da buona posizione ciabatta la conclusione. Al 90’ buono scambio Vlahovic per McKennie che calcia sull’angolo e trova la risposta del portiere dell’Hellas. Al 91’ bel pallone al centro per Kean, che sposta palla e cerca il secondo palo: sfera di poco a lato. Dopo quattro di recupero, arriva il triplice fischio.