Juve, 2 a 0 all’Udinese: Dybala, gol e sguardo di ghiaccio in tribuna

Successo per due a zero contro l’Udinese per la Juventus, con un gol per tempo nella ripresa del campionato post finale di Supercoppa italiana: a segno Dybala e McKennie, con la Joya che si prende le scene con un’esultanza un po’ polemica verso la tribuna.

Allegri schiera Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Rugani, Pellegrini, Bentancur, Arthur, McKennie, Dybala, Kulusevski e Kean. Cioffi risponde con Padelli, Perez, Nuytinck, Zeegelar, Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie, Deulofeu e Beto.

Partita abbastanza tattica e poco spettacolare: nei primi diciotto minuti si vede solo un tiro di McKennie alto dopo una respinta di Padelli e un tentativo di Beto, ma al 19’ Dybala la sblocca. Scambio rapido tra Dybala e Arthur, che serve Kean: sponda per Dybala che s’inserisce e controlla in un fazzoletto scaricando alla destra di Padelli. Al 23’ ammonito Arthur per fallo su Deulofeu. Al 32’ bel cross di Pellegrini con McKennie che si butta in area ma colpisce male di testa. Al 34’ ammonito Soppy per fallo su Arthur.

Al 36’ l’Udinese recupera la palla e mette Beto nelle condizioni di tirare dalla distanza: controlla senza patemi Szczesny. Al 41’ ruba palla Bentancur e riparte, palla a Dybala che calcia da lontano ma non inquadra la porta. Primo tempo avaro di emozioni che si chiude col vantaggio di misura della Juve.

Si riparte subito con due sostituzioni tra i bianconeri: fuori Kulusevski e Arthur per Bernardeschi e Locatelli. Al 55’ punizione di Deulofeu forte ma alta. Al 57’ dentro De Sciglio per Pellegrini. Al 61’ Cuadrado calcia una punizione molto defilata mettendo in difficoltà Padelli. Arriva anche il turno di Morata per Kean. Al 66’ cambio nell’Udinese: dentro Pussetto per Deulofeu. Al 70’ colpo di testa di Zeegelar, respinge d’istinto De Ligt. Al 72’ occasione per Beto, che si gira bene in area ma stringe troppo la conclusione. Al 75’ bel cross di De Sciglio per McKennie che sbaglia, però, la misura del suo colpo. È solo, però, la prova del gol che arriva tre minuti dopo ancora con cross di De Sciglio per il texano che fa 2 a 0.

In mezzo c’è l’ammonizione per Zeegelar dopo fallo su Dybala. All’82’ dentro Rabiot per Bentancur, mentre gli ospiti fanno uscire Arslan per Samardzic. All’87’ Udinese pericolosa con una conclusione di Success. Tre i minuti di recupero.