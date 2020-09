Juve-Samp, poi a Roma e Napoli: ecco il calendario

La Juventus di Andrea Pirlo esordirà il 20 settembre in casa contro la Sampdoria.

Si prosegue in salita con la trasferta a Roma contro i giallorossi di Fonseca il 27 settembre e subito il match contro il Napoli del compagno di un’epoca in rossonero, Rino Gattuso. Due sfide toste contro squadre già rodate dall’anno scorso. Si prosegue con un trittico più agevole (Crotone, in casa col Verona e in trasferta contro lo Spezia) e poi ancora a Roma, contro la Lazio di Inzaghi.

Inter-Juventus arriva invece alla penultima di campionato.

Come al solito il sorteggio dei calendari dice tutto e il suo contrario: “inizio tosto/agevole”, “finale difficile/facile”, “occhio alle neopromosse/squadre che lotteranno per la retrocessione”, “meglio incontrarle prima in trasferta/in casa”, “occhio agli incroci con la Champions”, “Prima o poi bisognerà incontrarle tutte”…

Noi di Juventibus anticipiamo subito però i titoloni delle prime 10 giornate di campionato.

Juve-Samp: Ranieri incarta Pirlo, Ferrero con la trombetta!

Roma-Juve: Milik si vendica col tris, Bonucci: impariamo dalle sconfitte!

Juve-Napoli: Gattuso beffa l’amico Pirlo, Osimhen affonda la Juve, ADL saltella!

Crotone-Juve: Ultima spiagga per Pirlo. 3 punti di corto muso

Juve-Verona: La Juve di rigore, ma Pirlo non convince. Ronaldo al PSG?…

Spezia-Juve: Ci pensa Ronaldo, tre di fila per Pirlo, ma si rompono Douglas e Khedira..

Lazio-Juve: Polemiche e veleni, Inzaghi contro il VAR “spiaze perdere così!”

Juve-Cagliari: Sardi in 9, Giulini disgustato. La Juve suona la quinta!

Benevento-Juve: Suarez a valanga, ora è #PirloLandia

Juve-Toro: Lo Stadium riapre al pubblico, Cairo: decisione ad orologeria…

Andrà così?

Buon campionato a tutti!