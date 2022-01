Poker alla Sampdoria: la Juve domina e va ai quarti di Coppa Italia

Un poker in scioltezza alla Sampdoria per passare gli ottavi di finale di Coppa Italia: la Juventus, senza Allegri squalificato, vince 4 a 1 e si qualifica ai quarti con una bella prestazione, che dà fiducia anche in vista del prossimo appuntamento di campionato.

Sampdoria in campo col 3-5-2 e Falcone, Conti, Magnani, Murru, Bereszynski, Thorsby, Rincon, Askildsen, Augello, Caputo e Torregrossa. Padroni di casa schierano Perin, De Sciglio, Danilo, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot, Kulusevski e Morata.

Buon primo tempo della Juve, che si rende pericolosa al 12’ con Locatelli (tiro deviato), ma dal 13’ sale in cattedra Cuadrado: prima direttamente dalla bandierina, poi con dribbling e tiro da 15 metri che impegna Falcone e poi con un calcio piazzato che mette in difficoltà il portiere blucerchiato. Ed è proprio l’uomo più in palla, Cuadrado, a portare in vantaggio la Juve al 25’ con una punizione dal limite, in cui cerca e trova la traiettoria bassa. Un minuto dopo, bianconeri sul 2 a 0 con Morata, ma il gol viene annullato su intervento del Var per un fallo a inizio azione di Rabiot.

Al 39’ padroni di casa vicini al raddoppio con Rugani che prova la zampata ma viene intercettato da Falcone. Ci prova anche Arthur poco dopo, ma l’ultima occasione del primo tempo è firmata Morata, che gira in diagonale un passaggio di Kulusevski su cui è attento il portiere degli ospiti.

Si riparte con la Juve ancora aggressiva come nel primo tempo e con Rabiot che sfiora subito il raddoppio: il gol non tarda ad arrivare con Rugani che svetta di testa e indirizza nell’angolo basso un cross coi giri di Arthur. Doppio cambio nella Juve con Landucci che fa uscire Danilo per Chiellini e Kulusevski per Dybala. Al 63’, alla prima occasione, la Sampdoria accorcia le distanze con Conti che trova il diagonale al volo da mettere alle spalle di Perin.

Dopo il gol triplo cambio per la Samp: Gabbiadini per Torregrossa, Vieira per Thorsby e Candreva per Conti. Al 67’, però, Dybala ristabilisce le distanze: recupero palla sulla trequarti da parte di Locatelli, che serve subito l’argentino che di prima intenzione scarica in porta la conclusione vincente. Squadra più tranquilla, dopo il terzo gol che ha alcune occasioni in serie: prima con Cuadrado che cerca il diagonale trovando la respinta di Falcone; c’è poi un tiro di Locatelli e uno di Dybala senza fortuna.

Al 73’ doppio cambio Juve: dentro Akè e Bentancur per Arthur e Cuadrado. Al 77’ arriva il poker: iniziativa di Akè che viene steso in area da Augello per il calcio di rigore. Dal dischetto Morata fa gol e un minuto dopo fa spazio a Kaio Jorge. Per la Sampdoria fuori Augello per Dragusin.

Ci prova Dybala con un’incursione in area, condita dallo scambio con Kaio Jorge: tiro respinto da Falcone. All’84’ accelerazione di Rabiot che s’incunea e da posizione defilata colpisce il palo. All’85’, nella Samp, esce Caputo per Ciervo. Finisce 4 a 1: Juventus ai quarti.