Caos Juve-Napoli, tra le pieghe dei protocolli, dei tweet e dei comunicati

Il campionato è ad un bivio.

Il Napoli, che ad oggi ha due positivi, mentre era in procinto di partire per raggiungere Torino dove, domani, sera, avrebbe dovuto affrontare la Juve, è stato bloccato dall’ASL di Napoli.

Alla lettura della notizia il primo pensiero per molti era che il non presentarsi alla gara valesse per il Napoli la sconfitta per 3-0 a tavolino ma nel regolamento stilato dalla Lega Calcio ci sono due righe che recitano “fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali nonché della Federazione Italiana Giuoco Calcio”.

Quindi nessuna sconfitta a tavolino ma probabile gara rinviata a data da destinarsi che si fatica non poco ad individuare visti i calendari saturi, anche per le importantissime qualificazioni alla Nations League.

Questa decisione crea un precedente importantissimo, che autorizzerà tutte le Regioni, da oggi in avanti, a bloccare i viaggi delle squadre se lo ritengono, per vari motivi, necessario, scenario che porterebbe praticamente alla chiusura del campionato e che rappresenterebbe una mazzata importante per il sistema calcio italiano.

Il Napoli non parte quindi per Torino e visto il paese nel quale viviamo, pensare che il buon rapporto tra De Laurentiis e De Luca, sancito anche dal tweet nel quale il presidente del Napoli sosteneva apertamente la candidatura del presidente della Regione Campania, abbia avuto un ruolo importante è cosa quasi scontata.

Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. E’ lui l’uomo migliore del momento. #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 20, 2020

Nel frattempo, la stessa Juve ha annunciato che si presenterà comunque in campo.

Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A. — JuventusFC (@juventusfc) October 3, 2020

In tarda serata arriva l’ennesimo colpo di scena, con l’ASL di Napoli che sottolinea come non abbia vietato alcuna trasferta, ma che abbia semplicemente applicato alle norme per il solo Piotr Zielinski, uno dei due calciatori attualmente positivi nella rosa del Napoli

Da quanto sta emergendo, la scelta di non partire per Torino è del #Napoli. Non dell’ASL Napoli 2 Nord#JuveNapoli — Giovanni Capuano (@capuanogio) October 3, 2020

