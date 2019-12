PAGELLIBUS – Juventus-Lazio 1-3 Replay horror in Arabia

Le pagelle del popolo sono le vostre pagelle, le pagelle di voi lettori di Juventibus. Ad ogni fischio finale, potrete dare un voto con commento a uno dei protagonisti della partita attraverso i nostri social. Da questa stagione, i protagonisti del post partita sarete voi!

Szczesny 7

Perché ci ha salvato dal 3-1 su Correa, prima della punizione di Cataldi.

De Sciglio 2

E non è il numero di maglia!

Demiral 6

Grazie al suo modo rude ricorda Montero. Il + per ricordargli che sotto le coperte deve darsi da fare.

Bonucci 5.5

Alla sua prima finale da capitano, non evita la burrasca.

Alex Sandro 4

Evanescente come in preda ad una cronica saudade, gli manca quella cattiveria che in partite secche serve come il pane.

Bentancur 7

Spaventosamebte migliorato tecnicamente e in conduzione, si becca il votone nonostante il rosso, il che è tutto dire.

Pjanic 5

Toccherà anche 100 palloni a partita, ma 90 sono utili come il Viagra per Rocco.

Matuidi 5

Fa rimpiangere Mandzukic.

Dybala 8

Dybala perché é l’unico che nel finale ha provato a fare qualcosa anche con intelligenza e non la semplice palla in area e prega (in più Dybala ha fatto anche gol).

Higuain 4

Voto classico in tutte le finali da lui giocate in carriera.

Cristiano Ronaldo 6.5

Perché ovviamente ci attendiamo sempre un gol in queste partite, ma il gol di Paulo è partito da un suo tiro e in più nel secondo tempo ha provato con qualche giocata e con un bel tiro da fuori a cambiare la partita

Ramsey 5

Nomi e numeri arabi lo rendono diffidente: decide quindi di passare la palla sistematicamente agli avversari. Confuso.

Douglas Costa 6

6 di stima alle sue fibre muscolari, che hanno retto altri 20 minuti. Salvo sorprese.

Cuadrado 8

Vedi Dybala (in un terzo del tempo a disposizione).

BONUS TRACKS:

Rai1 1

Una conferma!

Il Muezzin sugli spalti 8.5

Nello stadio in silenzio, esprime in tempo reale i mugugni degli juventini sul divano.

Paratici 10+

Oscar come miglior attore. Riesce a far passare per capolavoro una campagna acquisti fallimentare. Resta nel personaggio ad ogni singola intervista. Chapeau.

SARRI 3: Cuadrado era da mettere molto prima. Matuidi ormai è una riserva e non si capisce il senso di mettere Douglas Costa se la lazio si è chiusa ed il contropiede lo fanno loro. Partita letta malissimo se la si paragona a quella di Inzaghi.

JUVENTIBUS LIVE