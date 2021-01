Juve-Inter: dominati a centrocampo (video tattico)

La Juventus perde 2-0 a San Siro contro un’Inter non stellare ma tatticamente ordinatissima che ha fatto esattamente ciò che aveva preparato, manipolando facilmente la Juventus e colpendola sempre nei punti deboli più evidenti: la fascia sinistra con Frabotta timido su Hakimi e il centrocampo “sfalsato” con una distanza tra Ramsey e Bentancur in cui Barella entrava in buchi enormi, non coperti da Chiellini impegnato a tutto campo con Lukaku.

Ecco lo spunto tattico che (non da solo) ha deciso di fatto andamento della gara e risultato (e l’utilizzo del Subbuteo per il nostro centrocampo visto ieri non è puramente casuale…)