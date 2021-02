La Juve in pressing per Yusuf Demir

L’era di svecchiamento in casa Juve è ormai iniziata. Si guarda sempre più su giovani talenti su cui puntare per creare la Juventus del futuro. De Ligt, Demiral, McKennie e Kulusevski sono solamente alcuni degli esempi. Già dalla sua prima partita mister Pirlo ha deciso di dare fiducia ai giovani, dando occasioni anche ad elementi provenienti dalla Juventus U23 a dimostrazione di quanto importante sia questo discorso in casa bianconera.

Nella puntata odierna di Boom Boom Mercato di Luca Momblano è uscita fuori una notizia veramente interessante a riguardo di conferme sull’interessamento dei bianconeri su un giovane talento. La Juve è quindi in forte pressing su Yusuf Demir, gioiello austriaco del Rapid Vienna. Classe 2003. L’identikit lo colloca come un attaccante mancino che ama partire da lontano.

Secondo le voci raccolte da Momblano, parrebbe che la Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto cash per partecipare all’asta internazionale che si sta formando intorno al nome di Demir. Il nome del giovane talento austriaco era già uscito intorno a dicembre da alcuni giornalisti che davano quasi per certo il suo arrivo in bianconero. In quel momento però si è venuto a sapere di un’offensiva del Manchester City per aggiudicarsi le prestazioni di Demir.

Negli ultimi giorni si sono susseguite le voci di un nuovo rilancio della Juventus, con Paratici che sarebbe completamente convinto di portare il giovane talento austriaco sotto la Mole.

