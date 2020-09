La Juventus vuole accelerare in queste ore sulla risoluzione del contratto con Khedira. Il centrocampista tedesco infatti è sempre più fuori dal progetto di Pirlo. Come ribadito poco fa anche dal giornalista Romeo Agresti, la dirigenza bianconera avrebbe ribadito a chiare lettere all’ex Real Madrid di non far parte nelle idee della Juventus 2020-2021.

Sempre secondo il noto cronista, la dirigenza bianconera ha riformulato una nuova proposta all’entourage di Sami Khedira per una risoluzione (o rescissione) del suo contratto in essere, valido fino al 30 giugno 2021. In caso di addio ci sarebbe un alleggerimento di 7,2 milioni lordi a bilancio. Non poco considerando anche gli altri “esuberi” già venduti: Matuidi e Higuain.

Siamo dunque alle strette finali anche per la terza cessione illustre. Un’operazione che pare in via di definizione e che, vista anche la mancata presenza del tedesco stesso nell’ultima amichevole con il Novara (dove erano presenti invece sia de Ligt che Dybala nonostante gli infortuni).

