Juve e corsa Champions, quanti punti servono?

La Juventus è nel momento sportivo-economico più decisivo degli ultimi 10 anni.

Non è in ballo una Champions come a Berlino o Cardiff, o uno scudetto come gli ultimi 9, ma dopo 9 anni e con costi già insostenibile, la Juve rischia la Champions con un disastro economico (e di appeal) ed un downgrade spaventoso, con un passivo che passerebbe dagli 80-90 attuali al doppio e ripercussioni su sponsor, visibilità, incassi nel nuovo anno, permanenza di alcuni uomini come Cr7 e de Ligt e budget per migliorare la squadra.

Nei giorni delle voci sul futuro di presidenza, dirigenza e guida tecnica, il vero futuro Juventus non sarà deciso da John Elkann o Agnelli ma da Udinese, Milan, Sassuolo, Inter e Bologna, con l’intermezzo della finale di Coppa Italia.

Questa Juve da 66 punti in 33 gare (2 pt a gara come Napoli e Milan) difficilmente vincerà le prossime 5 gare ed è arduo immaginare di avvicinare i 15 punti. E’ lecito quindi pensare che il futuro Juve (immediato e a medio raggio) dipenderà anche dalle dirette rivali (Atalanta, Napoli, Milan, Lazio) e dall’Inter che potrebbe vincere lo Scudetto questo weekend.

Fare tabelle è odioso, ma col pari di Firenze l’occhio cade lì, sperando nel recupero di Chiesa e nell’orgoglio di CR7 e soci.

Ecco la classifica:

Inter 79, Atalanta 68, Napoli 66 (diff. reti: +36), Juventus 66 (diff. reti +35), Milan 66 (diff. reti: +19), Lazio* 61.

* Lazio-Torino da recuperare.

Ecco le regole a parità di punti per 2 squadre:

Punti negli scontri diretti (Juve in svantaggio con Atalanta, pari vs Napoli, avanti vs Lazio e finora vs Milan)

(Juve in svantaggio con Atalanta, pari vs Napoli, avanti vs Lazio e finora vs Milan) Differenza reti negli scontri diretti (pari con Napoli)

(pari con Napoli) Differenza reti generale (dietro col Napoli di un gol)

(dietro col Napoli di un gol) Reti totali realizzate dalle due squadre (dietro col Napoli di 8 gol)

(dietro col Napoli di 8 gol) Sorteggio

In caso di arrivo alla pari per 3 o più squadre si procede con la classifica avulsa. Ecco l’attuale classifica avulsa delle 3 a 66 punti: Napoli 6 pt. (diff. reti -1), Juve 6 pt. (diff. reti +2), Milan 3 pt. (diff. reti -1). Juve e Milan una gara in meno.

Con un arrivo a 3 a fine anno, alla Juve basta quindi un pari col Milan. In caso di vittoria del Milan e parità perfetta nella avulsa, si andrebbe alla differenza reti negli scontri diretti. Per assurdo il Milan deve battere la Juve con 3 gol di scarto se ci arriva appaiata, mentre le bastano 2 gol di scarti se arriva alla pari anche col Napoli. A quel punto la Juve sarebbe comunque in Champions con una differenza reti di 0, migliore di quella del Napoli.

In sintesi per noi: meglio arrivare pari col Milan e non col Napoli e se si arriva in 3 pari basta un pari col Milan, anche perché pensare di arrivare alla pari col Napoli perdendo col Milan pare improbo.

Ecco le gare:

Ricapitolando (in grassetto le gare in casa):

Atalanta (68) ha: Sassuolo, Parma, Benevento, Genoa, Milan.

De Zerbi complicato (ma devono andarci anche Juve e Lazio), Parma e Genoa potrebbero essere fuori dalla lotta salvezza (una già retrocessa, l’altra già salva). Con 4 gare positive l’Atalanta sarebbe già in vacanza col Milan perché è è in vantaggio con TUTTE negli scontri diretti. Percentuale: 90%.

Napoli (66) ha: Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina, Verona.

Il Napoli incontra 3 squadre in lotta salvezza: Cagliari, Spezia e forse Fiorentina. Le altre 2, Udinese e Verona vanno a Napoli senza nulla da giocarsi. Inoltre il Napoli non ha scontri diretti e ha miglior differenza reti (+36) e molti più gol di tutte le altre. Percentuale: 70%

Milan (66) ha: Benevento, Juventus, Torino, Cagliari, Atalanta

Tre trasferte per il Milan, due decisive a Torino, e Benevento e Cagliari in lotta salvezza in casa. Ma a decidere la durezza del calendario sarà l’atteggiamento dell’Atalanta che potrebbe essere già sicura della Champions e “stanca” per la finale di Coppa Italia 4 giorni prima. Percentuale: 45%

Lazio (61) ha: Genoa, Fiorentina, Parma, Roma, Torino, Sassuolo.

La Lazio ha una gara in più (come la Juve) con rosa corta e abbastanza logora. Genoa, Fiore, Torino sono in cerca di punti salvezza e poi c’è il derby. La Lazio però può dire la sua se regola le prime 3 gare prima del derby. Percentuale: 35%

Juventus (66) ha: Udinese, Milan, Sassuolo, Inter, Bologna

Il calendario più duro (col Milan) che però la Juve potrebbe mettere “in discesa”. Il grosso passa da Udinese e Milan-, vincerle garantirebbe almeno un +3,5 sul Milan da non sprecare con Sassuolo, Inter e Bologna. Trittico infernale per rivalità e pericolosità delle trasferte ma con 3 squadre “sazie” che però godrebbero a metterci nei guai. Un Conte già scudettato da due gare potrebbe giocarsela alla morte per buttarci fuori dalla Champions e “affossarci” come potenziale rivale futuro. Percentuale: siamo la Juventus, testa alta e non si fanno percentuali!