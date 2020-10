La Juve pesca il Barcellona: tutti i precedenti

Di Corrado Parlati

Messi contro Cristiano Ronaldo, ai gironi di Champions: la nuova stagione internazionale di calcio pone i due più grandi calciatori della storia della Coppa Campioni uno contro l’altro praticamente da subito.

Ma qual è il bilancio degli incontri tra Juventus e Barcellona? Su 13 incontri disputati, sono 5 le vittorie bianconere, con 4 pareggi e 4 vittorie blaugrana.

La prima sfida risale ai sedicesimi di finale di Coppa delle Città delle Fiere del 1970: all’andata, la Juventus s’impone con il risultato di 1-2 al Camp Nou, grazie ai gol di Bettega e Haller, unico straniero in campo per i bianconeri. Al ritorno si inverte solo il risultato: a trionfare è di nuovo Madama, con Bobby Gol e Fabio Capello sugli scudi.

Molto meno fortunata è la sfida seguente in Coppa delle Coppe del 1986: ai quarti di finale, al Camp Nou passa il Barcellona grazie al gol di Julio Alberto, mentre al ritorno i bianconeri non riescono ad andare oltre l’1-1.

Ancor meno fortunato è il doppio confronto del 1991, sempre in Coppa delle Coppe, del quale resterà soltanto una straordinaria pennellata su punizione di Roberto Baggio, non sufficiente per il passaggio del turno, vista la sconfitta per 3-1 all’andata al Camp Nou.

Per il primo confronto in Champions League, invece, è necessario attendere il 2003: dopo l’1-1 al Delle Alpi – in gol Montero al sedicesimo minuto del primo tempo, pareggio di Saviola nella ripresa – il risultato si ripete al Camp Nou al termine dei tempi regolamentari, con Xavi che risponde a Nedved. A spuntarla ai supplementari è Madama, grazie a un gol di Marcelo Zalayeta.

È il primo di una serie di confronti, nettamente intensificatasi negli ultimi cinque anni: dopo la finale di Berlino – persa per 3-1 dalla Juventus – arriva la rivincita ai quarti del 2017, con uno straordinario Dybala all’andata.

Il primo – ed unico – doppio confronto ai gironi risale anch’esso al 2017, con la Juventus che perde 3-0 (doppietta di Messi e gol di Rakitic) all’andata al Camp Nou e uno scialbo 0-0 al ritorno allo Stadium.

