Juve, Aouchiche il nuovo Coman?

La Juventus sembra in pole position per chiudere un colpo a parametro dal Paris Saint Germain, il giovanissimo Adil Aouchiche, 18 anni a luglio, che non ha rinnovato con il club francese, e che dal 30 giugno sarà libero di firmare per un altro club. Lo stop definitivo della Ligue 1 potrà aiutare i pretendenti al calciatore, che non dovranno aspettare la fine della stagione corrente per cercare di metterlo sotto contratto.

Per la Juve l’acquisizione del giovane francese di origine algerine rappresenterebbe l’ennesimo tentativo di attingere al serbatoio di giovanissimi del PSG; per anni i rapporti tra i bianconeri e la proprietà qatariota sono stati freddi, per via dell’affare Coman, che la Juve prelevò a costo 0, quando l’attuale esterno del Bayern aveva solo 19 anni. La situazione si era riproposta col tentativo di Paratici di accaparrarsi il giovane Ikonè, che però rinnovò coi parigini.

Anche Adrien Rabiot è stato oggetto del desiderio della Juventus per anni, fin da giovanissimo, quando l’idea era sempre quella di acquisirlo a parametro 0. Cosa poi avvenuta 5 anni più tardi, con le stesse modalità, la scorsa estate, ma con le divergenze tra i due club già appianate dopo l’affare Matuidi.