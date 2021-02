Sondaggio Juve su Aguero, Cavani o Depay a zero

Cavani, Aguero e Depay.

Ecco la rosa più preziosa degli attaccanti a parametro zero sui quali la Juve sta cominciando a ragionare.

Luca Momblano sul canale Juventibus Live ha fatto la lista dei nomi che la Juventus ha già sondato in ottica del mercato di Giugno. Mentre la stagione entra nella fase calda, il riscatto meritato di Weston McKennie e le rate dei prestiti per Chiesa e Morata, unitamente al calo drastico dei ricavi per il Covid-19 limiteranno il budget di mercato anche per la prossima stagione.

Per Momblano l’idea Juve è chiara: investire i pochi soldi a disposizione su un centrocampista. I nomi sono i soliti noti, tra cui spicca quel Locatelli che da due anni è nella testa di Paratici e della Vecchia Signora.

Così per il reparto offensivo, quanto mai bisognoso di rinfozrzi la Juve sonda il consueto mercato dei parametri zero, questa volta con tre nomi di altissimo richiamo: Aguero a fine corsa col Manchester City, Cavani che ha un contratto di un anno con opzione per il secondo al Manchester United e Depay in scadenza a Lione.

Giocatori con caratteristiche differenti tutti e con esperienza internazionale per colmare quel vuoto che ha costretto Ronaldo agli straordinari e Kulusevski ad adattarsi al ruolo di seconda punta. Le scelte dipenderanno anche da come proseguirà il rapporto con Paulo Dybala del quale, anche dopo il consulto medico di ieri a Barcellona, nulla sappiamo sulle tempistiche di rientro all’attività.

L’interesse per Memphis Depay (27) è noto da tempo, così come i rapporti stretti con il Lione di Aulas (vedi De Sciglio e Aouar) che però sembra ormai rassegnato a perdere a zero l’olandese. Risalgono invece al mese scorso i nuovi contatti con Edinson Cavani -34 anni- tormentone di svariati mercati juventini che al ManUnited ha trovato finora poco spazio. Sempre nelle ultime settimane sondaggi per Sergio Aguero (32) rientrato da poco nel City di Guardiola dopo un lungo infortunio.

Se Cavani ed Aguero possono ovviamente ricoprire il ruolo di prima punta, alternandosi con Alvaro Morata ed integrandosi bene con CR7 e Dybala, su Memphis Depay, Momblano lascia intendere che un suo arrivo sarebbe il preludio ad una possibile cessione di Dybala.

Rimanendo ai parametri zero un nome nuovo che solletica i tifosi è quello di Georginio Wijnaldum, forte e completo centrocampista del Liverpool, 31 anni a Novembre, anch’egli in scadenza di contratto a giugno. E’ chiaro che qualora Wijnaldum non trovasse l’accordo per il rinnovo con i reds la Juve si troverebbe a fronteggiare numerose altre big europee per un parametro zero davvero goloso in tempi di bilanci disastrati dalla pandemia.