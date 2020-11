Situazione infortuni, una notizia positiva e una negativa in vista di Juve – Ferencvaros

In vista di Juve – Ferencvaros di domani sera, una notizia buona e una non buona. La prima è il reintegro in gruppo di Aaron Ramsey. Il gallese dopo i continui stop che lo stanno tormentando da ormai tutta la sua avventura bianconera, proverà comunque a non forzare. Averlo di nuovo a disposizione pero’ resta un punto di fondamentale importanza nel 3-4-1-2 disegnato e immaginato nella testa di mister Pirlo. Per quanto riguarda invece la notizia negativa, c’è da registrare l’infortunio di Demiral.

.@Merihdemiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J|Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni. pic.twitter.com/OutmON4su2 — JuventusFC (@juventusfc) November 23, 2020

Per il difensore turco, che veniva da un’ottima prestazione contro il Cagliari, uno stop che non ci voleva. Per Juve – Ferencvaros infatti è allarme difesa viste le indisponibilità contemporanee di Chiellini e Bonucci. Quest’ultimo, che aveva preannunciato di star fermo 20 giorni dopo il primo match con la Nazionale della settimana scorsa, difficilmente sarà della gara. Possibile dunque l’utilizzo di Danilo centrale o di un ragazzo dell’Under 23.

Pirlo in tal caso non si farebbe troppe remore e chissà, potrebbe essere anche la partita ideale per lanciare qualche giovane. Basterà infatti ottenere i 3 punti domani e la contemporanea “non vittoria” della Dynamo Kiev per ottenere il pass della fase ad eliminazione diretta con due turni d’anticipo.