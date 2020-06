Austini: c’è stato un incontro tra Paratici e Fienga

Asse Juve-Roma a casa Juventibus con il ritorno di Barilla de La Stampa, e la prima volta di Austini, giornalista de Il Tempo. E poi Katia Nicotra, Massimo Zampini, Edo Mecca, Monica Somma e Colpo Gobbo.

Barillà: oltre all’asse Juve-Barca, c’è quello italiano con la Roma. Tanti nomi in ballo, dal pallino fisso di Paratici, Niccolò Zaniolo, al giovane talento primavera Riccardi, lo scambio ipotetico Mandragora- Cristante per il bilancio, l’apprezzamento di Sarri per Under, le voci su Kluivert, e giocatori non titolari alla Juve ma forti come Bernardeschi e Rugani. Fino ad ora niente trattative ufficiali ma l’asse è caldo, e il rapporto tra Paratici e i dirigenti Roma è più che buono: ieri a Roma c’è stato un incontro tra il Cfo juventino e l’Ad della Roma Fienga.

Si discute poi di Tonali, su cui è avanti l’Inter. È un giocatore su cui puntare tutto e rischiare, o lasciarlo ad una diretta concorrente? Resta poi la preferenza del giocatore e altri ragioni che mai sapremo. Barillà afferma poi come la Juve tenderà ad accontentare Higuain a fine anno, puntando su un’operazione stile Tevez. E poi Chiesa, Orsolini, Rabiot e molti altri nomi ancora.

Tra una settimana si ritorna a giocare, e gli infortuni sono già tantissimi. Come affrontare una situazione così anomala e delicata?

Non perdetevi questa super puntata: cliccate sul video qui sotto. Casa Juventibus torna domani con altri temi e altri grandi ospiti.