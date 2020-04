I 60 (e più) nomi che migliorerebbero il centrocampo della Juve

Stuzzicato dalle purtroppo continue voci di calciomercato che ci vedono in cerca perenne e disperata di un attaccante (come se avessimo Tavano, Piovaccari e Lanzafame lì davanti e non Dybala, Cristiano Ronaldo e Higuain) mi son permesso di fare un post un provocatorio su Twitter in cui ribadivo una convinzione che mi porto dietro da questa estate: il fatto che in giro per l’ Europa ci siano almeno 60 profili di centrocampisti che alla Juve andrebbero a migliorare quel reparto la dice lunga sul deficit accumulato in quella zona dall’addio di Pogba. In mezzo va fatta una rivoluzione perché è inaccettabile che si sia venuta a creare una situazione del genere in un top club che aspira alla vittoria della Champions; una difesa granitica e un attacco stellare hanno ben celato (ma non sempre) i problemi che esponenzialmente si aggravavano nella nostra mediana.

Certo la mia è stata (forse) un’ esagerazione se per “migliorare” si intende il terzetto TITOLARE, ma di certo non lo è se con quel verbo intendiamo un upgrade del reparto intero, del “Roster”, tenendo come punto fermissimo il solo Bentancur e, parere personale, dando un’altra chance a Ramsey. Il resto può essere sicuramente migliorato da 4 a caso nella lista che segue, in cui mi si è chiesto di fare i nomi di questi 60 profili, ed eccoli qua.

Troverete sicuramente chi non vi aggrada o riterrete degno di far parte del “sestetto di centrocampisti” bianconeri, ma siete sicuri di poter fare così gli schizzinosi?

Ve li ho suddivisi per campionato di appartenenza, lasciandovi per ultima un’ulteriore provocazione e ampio margine di eliminazione finanche di una dozzina di nomi, perché SONO 72 !

ITALIA – 13

Zaniolo (Roma)

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Luis Alberto (Lazio)

Milinkovic Savic (Lazio)

Brozovic (Inter)

Eriksen (Inter)

Barella (Inter)

Allan (Napoli)

Fabian Ruiz (Napoli)

Zielinski (Napoli)

Tonali(Brescia)

Castrovilli (Fiorentina)

Freuler (Atalanta)

SPAGNA – 17

Casemiro (Real)

Kroos (Real)

Modric (Real)

Valverde (Real)

Busquets (Barcelona)

De Jong (Barcelona)

Rakitic (Barcelona)

Arthur (Barcelona)

Vidal (Barcelona)

Thomas (Atletico Madrid)

Saul (Atletico Madrid)

Koke (Atletico Madrid)

Parejo (Valencia)

Fekir (Betis)

Odegaard (Real Sociedad)

PORTOGALLO – 2

Danilo Pereira (Porto)

Weigl (Benfica)

FRANCIA – 7

Verratti (PSG)

Draxler (PSG)

Paredes (PSG)

Aouar (Lione)

Bruno Guimaraes (Lione)

Camavinga (Rennes)

Bakayoko (Monaco)

GERMANIA – 9

Kimmich (Bayern)

Thiago Alcantara (Bayern)

Goretzka (Bayern)

Tolisso (Bayern)

Brandt (Dortmund)

Witsel (Dortmund)

Havertz (Leverkusen)

Palacios (Leverkusen)

Nkunku (Lipsia)

INGHILTERRA – 19

Fabinho (Liverpool)

Wijnaldum (Liverpool)

Naby Keita (Liverpool)

Henderson (Liverpool)

Oxlade-Chamberlain (Liverpool)

De Bruyne (City)

Rodri (City)

Pogba (Man Utd)

Bruno Fernandes (Man Utd)

Kante (Chelsea)

Jorginho (Chelsea)

Mason Mount (Chelsea)

Dele Alli (Tottenham)

Ndombele (Tottenham)

Lo Celso (Tottenham)

Lucas Torreira (Arsenal)

Ceballos (Arsenal)

Tielemans (Leicester)

Ruben Neves (Wolverhampton)

OLANDA – 2

Van de Beek (Ajax)

Gravenberch (Ajax)

CINA – 3

Oscar (Shangai SPG)

Talisca (Evergrande)

Paulinho (Evergrande)

