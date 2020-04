I 10 calciatori da non comprare

Mercato strano il prossimo. Per date, modalità, intrecci e mancanza di liquidità.

Ma ecco 10 calciatori, accostati alla Juventus, che non vorremmo in bianconero:

1. Chiesa

Attaccante esterno classe ‘97 della Fiorentina, accostato a più riprese alla Juve e all’Inter nelle ultime sessioni di mercato. Veloce, tecnica discreta, poco lucido sotto porta. L’impressione è che il suo livello sia ancora inferiore agli standard richiesti per poter far parte delle rosa juventina;

2. Jorginho

Regista Italo-brasiliano ex Napoli, adesso in forza al Chelsea. Uno dei pupilli dell’attuale tecnico juventino Sarri, quindi l’accostamento alla Juve non rappresenta di certo una sorpresa;

3. Nainggolan

Centrocampista belga in prestito al Cagliari dall’Inter, Anti-Juve dichiarato, quanto basta per non volerlo nella propria squadra al di là di qualsiasi altro discorso tecnico;

4. Paquetà

Trequartista brasiliano in forza al Milan, dotato di una buona tecnica, ma troppo discontinuo per giocare ad alti livelli, il talento non basta;

5. Hysaj.

Terzino del Napoli, già bersagliato dai suoi tifosi. In rosa c’è già un De Sciglio (da scartare) ad occupare panchina e infermeria.

6. El Shaarawy

Esterno ex Roma, attualmente in vacanza nel campionato cinese, alla Juve c’è già DOUGLAS Costa sempre in vacanza, ma almeno è un fenomeno in quelle 3 gare l’anno.

7. Bruno Alves

Centralone difensivo del Parma, nazionale Portoghese, amico di Cr7, ma siamo ben oltre i limiti di età;

8. Mandragora

Centrocampista attualmente in forza all’Udinese, per lui si parla di un ritorno alla casa madre… si spera solo per un saluto;

9. Giroud

Centravanti francese, in scadenza di contratto al Chelsea e dall’età fin troppo avanzata. Segni particolari? Ha vinto un mondiale con la Francia da titolare senza mai siglare almeno una rete (e un’Europa League con Sarri). Serve altro? Sì, decisamente alla Juve serve ben altro.

10. Rabiot

Centrocampista francese classe ‘95, mancino e… lento…

Aspetta, ma la Juve questo lo ha già preso!