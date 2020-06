Heysel, alla ricerca di una giustizia che non arriverà mai

Di Francesco De Lisio

Non ho ricordi della notte dell’Heysel. Avevo appena due anni, mio padre mi racconta sempre che quella sera fu l’unica volta in vita sua che aveva convinto mia madre a guardare una partita di calcio in televisione, e da allora (comprensibilmente) mia madre non ha più voluto guardarne neanche una, nemmeno per sbaglio, nemmeno i rigori di Berlino 2006 ha voluto vedere. I tifosi della Juve, ammazzati da quelli del Liverpool, oggi chiedono ancora una giustizia, che sappiamo tutti, non arriverà mai. Gente che era andata a vedere una finale di coppa (orrendamente disputata, vinta, e persino quasi festeggiata) ed è tornata chiusa per sempre in una bara. Una giustizia che dovrebbe essere di tutti, perchè quella notte è una pagina orribile di tutto lo sport italiano, non solo di noi “gobbi di merda” (scusate il francesismo, ma quando ci si rivolge a noi, la parola “di merda” per molti di voi è un intercalare, quindi mi abbasso un attimo al vostro livello per farmi capire meglio).