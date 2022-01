Grandi con le piccole, piccoli con le grandi

Riavvolgiamo il nastro a Juve – Milan del 19 settembre 2021. Sono i primi vagiti della nuova Juventus di Massimiliano Allegri, che viene da due sconfitte e un pareggio nelle prime 3 di campionato; in mezzo la collaudata coppia Bonucci-Chiellini spedisce in panchina de Ligt, assieme a Chiesa, da poco rientrato da un problema al flessore, Danilo spinge Cuadrado sulla linea dei centrocampisti, si intravede per la prima volta Rabiot falso esterno, Locatelli è confermato titolare dopo la buona prova di Napoli, davanti ci sono Dybala e Morata. Il Milan gioca con Tomori terzino, Kjaer (arresosi al 36′ per infortunio) e Romagnoli al centro della difesa, Kessié-Tonali in mediana, Saelemaekers-Diaz-Leao sulla trequarti e Rebic falso 9.

La partita è equilibrata e divisa sostanzialmente in due parti: nella prima c’è una Juve che segna subito e non specula sul vantaggio, continua ad aggredire alto il Milan, ad attaccare e costruisce palle gol, poi dopo circa un’ora i bianconeri calano, gli ospiti prendono campo, segnano con Rebic sugli sviluppi di un corner e si vedono negare un 1-2 finale che avrebbe avuto il sapore di beffa da un ottimo intervento di Szczesny.

Torniamo ora al presente: a San Siro, quattro mesi e un girone dopo, troviamo una Juve ancora senza Chiesa, con Rugani al posto di de Ligt, De Sciglio per Danilo e McKennie per Bentancur, il Milan invece è privo dei centrali titolari e di Kessié, in pratica i migliori uomini difensivi della squadra, c’è Messias al posto di Saelemaekers tra i trequartisti, e i resti mortali di Ibrahimovic in avanti al posto di un Rebic da poco tornato da un lungo infortunio.

Pur venendo da un periodo sostanzialmente positivo, tolta la Supercoppa, pur avendo teoricamente trovato una quadratura, pur avendo di fronte un avversario rimaneggiato e assolutamente attaccabile che ha appena preso due gol in casa dallo Spezia, la Juventus termina la partita con zero tiri nello specchio della porta.

Davanti a questi numeri sarebbe semplice affermare che la Juve in 4 mesi non è affatto migliorata, che il lavoro di Allegri è ancora al punto di partenza e che si è gettato al vento un girone, ma non è così. La squadra ha innanzitutto guadagnato in solidità, ha smesso di prendere gol al primo tiro in porta e anche gli interpreti difensivi hanno alzato il livello del proprio gioco (De Sciglio e Rugani non si vedevano da tempo rendere in questo modo). La Juventus ha mostrato di saper ancora fare grandi partite difensive, su tutte quella col Chelsea, un capolavoro di tattica, sacrificio e unità di intenti, elementi cardine per una squadra che voglia puntare a un qualsiasi traguardo.

Nell’ultimo mese, poi, con il recupero di Dybala e l’inserimento di Arthur (eccellente in coppia con Locatelli) nelle rotazioni, si è vista anche una Juve capace di comandare la partita, di non speculare sugli episodi ma di prendere in mano il proprio destino: lo si è visto con squadre più deboli e/o rimaneggiate, come Udinese e Sampdoria, ma anche nell’ultima mezz’ora contro la Roma: una squadra che non sa attaccare, che non ha interpreti con qualità offensive e che non ha armi per spaventare gli avversari, non ribalta una partita del genere con la proverbiale “forza della disperazione”.

Fatta la lunga ma doverosa premessa, è necessario registrare come nei big match di campionato e in Supercoppa la Juve non abbia mostrato nulla di diverso dalla volontà di non prendere gol: anche contro avversari con molti titolari indisponibili, anche in situazioni in cui sarebbe stato lecito provare a mordere, osare o prendere il proprio destino in mano, la Juve ha speculato, ha giocato per il pari, a volte è stata punita, altre meno, ma non ha mai portato a casa l’intera posta contro le prime 4 della classifica.

I numeri della Juve contro Inter, Milan, Napoli e Atalanta sembrano offrire un quadro tutto sommato equilibrato: in 6 partite la squadra di Allegri ha rimediato 4 pareggi e 2 sconfitte di misura, segnato 4 gol, mai più di uno a gara, arrivati da 5,72 xG rigori esclusi, ne ha subiti 6 da 6,36 xG concessi ed è stata avanti solo per due volte, contro Milan e Napoli all’andata.

Tali cifre sono pienamente in linea con il piano di gioco che questa Juve attua nelle grandi occasioni e con le dichiarazioni rilasciate da Allegri e Chiellini nel post Milan – Juve, ma sono solamente una faccia della medaglia. Una squadra come la Juve, con le sue capacità difensive, l’esperienza dei suoi calciatori e l’abilità tattica del suo allenatore, raramente steccherà partite del genere (Stamford Bridge è la classica eccezione che conferma la regola) e non darà mai la sensazione di essere in balia dell’avversario. La storia recente però ci insegna che il calcio iper-reattivo della Juventus 2021/22 ha prodotto, oltre a una Supercoppa persa, 0 vittorie contro le grandi di Serie A.

Quello che i numeri non raccontano è che in nessuna di queste occasioni la Juve ha dato l’impressione di poter vincere, eccezion fatta per il primo tempo contro il Milan allo Stadium:

– contro il Napoli all’andata, pur essendo in vantaggio, si è affermato che non si potesse far meglio di così viste le tante assenze pesanti, ma al ritorno con la situazione indisponibili invertita non si è mai cercato davvero di vincere la partita;

– contro l’Inter in campionato solo una follia di Dumfries ha permesso a Dybala di siglare l’1-1, mentre in Supercoppa la Juve ha regalato 100 minuti su 120 ai nerazzurri, anche qui nascondendosi dietro alle assenze, cercando di portare la gara ai rigori e venendo conseguentemente beffata allo scadere;

– contro un’Atalanta ordinata ma molto meno propositiva rispetto ai suoi standard, la Juve ha provato in maniera sterile a rimontare la rete di Zapata del primo tempo, ma i confusi assalti della ripresa hanno generato un solo tiro nello specchio;

– contro il Milan al ritorno, oltre ai già citati 0 tiri in porta, dopo dei buoni primi minuti la Juve ha gradualmente abbassato l’intensità del suo pressing, e i cambi di Allegri nella ripresa hanno mostrato in maniera incontrovertibile l’intenzione di non volersi sbilanciare, sperando di approfittare di un episodio che non è mai arrivato.

Si parla spesso di rosa inadeguata e di squadra che “può giocare solamente così” (l’unica delle 20 di serie A), ma senza scomodare paragoni pesanti o con realtà lontane, basta confrontare la Juve con sé stessa per essere smentiti: le partite con Sampdoria e Udinese e l’ultima mezz’ora con la Roma hanno dimostrato che questa squadra può avere un’anima diversa dalla difesa a oltranza, che può decidere il suo destino senza aspettare un segnale divino, che i mezzi tecnici e le basi per offendere, oltre che difendere, esistono in questa rosa, e non è un fatto di uomini (che indubbiamente aiutano) o di modulo, è una scelta.

Contro le piccole la Juve sta sempre più scendendo in campo da grande, da squadra che, pur con tutti i difetti del caso, vuole piegare la partita al proprio volere. Contro le grandi, anche quando il valore degli 11 in campo non sembra poi così diverso, la Juve scende sistematicamente in campo da piccola, che cerca di insinuarsi tra le pieghe della partita per cavarsela, ma senza mai volerle orientare.

La facile obiezione è relativa al fatto che sia più facile giocare contro squadre arrendevoli o che lasciano campo, o quando devi rimontare due gol e non hai nulla da perdere, mentre nelle grandi partite serve equilibrio. Ma dopo Juve – Chelsea, questo equilibrio cosa ha prodotto? Spesso si sente dire, erroneamente, che la Juventus ha sempre vinto soffrendo, corollario del classico mantra “le grandi partite non si giocano, si vincono”, ma la Juve quante ne ha vinte?

4 punti in 6 partite contro le top 4, più una Supercoppa persa al fotofinish, sono sentenze pesanti che dovrebbero aprire a una grande serie di interrogativi: la Juventus scende ancora in campo per vincere, come il vero DNA Juve suggerirebbe? Questa squadra raccoglierebbe risultati peggiori di questi se provasse ad affrontare a viso aperto anche le squadre più forti? Perché, in questa Serie A, anche le piccole possono giocarsela con le big senza paure ma la Juve è l’unica squadra a non poterselo permettere? Abbiamo davvero raggiunto il punto in cui un pari a San Siro, da quinti in classifica che vogliono mettere pressione alle prime 4 e contro un Milan senza i centrali titolari, è visto come una mezza vittoria? Quali grandi giocatori vorranno venire in una squadra che nelle partite di cartello non ha mai brillato?

Alcuni tesserati della Juve, da Dybala a Locatelli passando per de Ligt, in momenti diversi hanno affermato che questa squadra deve crescere dal punto di vista offensivo, deve creare di più e giocare meglio in avanti. Sono parole sintomatiche di una realtà nel limbo, e che è stata equivocata da molti: questa non è la squadra del “vorrei, ma non posso”, perché il campo ha dimostrato che la Juve può e deve fare meglio e lo sentono anche i giocatori, questa al contrario è la squadra del “potrei, ma non voglio”, che piuttosto che rischiare di vincere preferisce accontentarsi di pareggiare. Sono queste le fondamenta sulle quali vogliamo costruire la Juventus del futuro?