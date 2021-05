FLOP Tweets Juventus-Inter 3-2 #jvtblive

10 – La perdoniamo, maestro

Ha inventato un nuovo rigore: il “ti do il calcio io“. È un genio #Cuadrado #JuveInter #JuventusInter — herbertballerina (@herbertballeri) May 15, 2021

9 – E Iuliano-Ronaldo??

Il rigore dato a #Cuadrado è l'errore più grande di sempre. Un tizio che tira un calcio a un altro e prende rigore. Non so come sia possibile. Chiaro ed evidente errore, perché non conta il fatto che "il contatto c'è". Pure se ti do un cazzotto il contatto c'è, ma il fallo è mio. — Alessandro Cavasinni (@Alex_Cavasinni) May 15, 2021

8 – Giornalista.

7 – Parte 1…

Con carattere e grinta @juventusfc batte @inter in inferiorità numerica e continua la corsa #Champions. Quello che però combina #Calvarese, salvato più volte dal Var Irrati, sul rigore decisivo, su cui il fallo lo commette @Cuadrado, getta un'ombra inquietante sulla serie A. — enrico varriale (@realvarriale) May 15, 2021

6 – …e parte 2!

Tu invece hai dimenticato di vergognarti. — enrico varriale (@realvarriale) May 15, 2021

5 – Tag di spessore

4 – Hai la febbre Tanc?

Mah rigore al limite — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 15, 2021

3 – #amala (combo)

No, non commenterò #JuventusInter

Si commenta da sola#Amala — Daniele Bellasio (@dbellasio) May 15, 2021

2 – “Non commentiamo”

🎙️ | DICHIARAZIONI "𝘕𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘱𝘪𝘴𝘰𝘥𝘪, 𝘭𝘢 𝘨𝘢𝘳𝘢 𝘴𝘢𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘶𝘵𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦" 🗣️ L'analisi di Cristian #Stellini al termine di #JuventusInter ⤵️ ⚫️🔵 #FORZAINTER ⚫️🔵https://t.co/pj0uMdFWMm — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 15, 2021

1 – The winner is…compilation!

Nel giro di 2’ #Calvarese detto “Calva” assegna un rigore alla #Juventus per un corpo a corpo #Chiellini–#Darmian in cui il primo a fare fallo è Chiellini (lo chiama al #VAR #Irrati detto “Irra”) e poi non espelle #Kulusevski dopo un secondo fallo da giallo. Bello no?#JuveInter — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 15, 2021

Dopo averla fatta sporca col rigore omaggiato a #Chiellini, #Irrati non può certo far finta di ignorare il pestone da dietro di #DeLigt a #Lautaro. #Lukaku fa 1-1 ma se tanto mi dà tanto, chissà cosa ci aspetta ancora (oggi e domani).#JuveInter pic.twitter.com/XjNMHkRzP9 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 15, 2021

#Chiellini è il primo a divincolarsi e a spingere con forza #Darmian. Poi Darmian risponde con una spinta meno forte.

Rigore per la #Juve.#Costacurta dice rigore netto.

Da #SkySport è tutto, a voi la linea.#JuveInter pic.twitter.com/TA0l9nPWXg — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 15, 2021

Intanto #DeLigt, non ammonito per il fallo da rigore su #Lautaro (#Darmian invece sì), commette un plateale fallo da dietro su #Lautaro in azione di ripartenza, #Calvarese dà il vantaggio e alla fine fa finta di niente e non lo ammonisce — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 15, 2021

Ricordate le risatine al #Club di #Caressa sui tanti secondi gialli risparmiati a #Bentancur con #Pirlo sempre lesto a sostituirlo? Beh, lo juventino già ammonito sgambetta #Lukaku in corsa da dietro, #Calvarese lo manda fuori e a #Sky si stracciano le vesti indignati e offesi. pic.twitter.com/cJaR4VeCw2 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 15, 2021

Detto che l’unico a non sorprendersi dell’arbitro salvagente della #Juventus è #Conte, che a casa ne ha una collezione intera con tanto di scialuppa di salvataggio firmata #Tagliavento, l’#Inter portata a Torino è stata orrenda. Quasi più ridicola della Juve di #Pirlo. pic.twitter.com/B9n1a64tS5 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 15, 2021

#Cuadrado: il primo calciatore al mondo ad avere un rigore per aver dato un calcio al difensore che ha davanti (#Perisic). Se la cosa vi fa più schifo del solito, diciamolo in coro alla ⁦@FIGC⁩ e all’⁦@AIA_it⁩: ebbene sì, ci fate schifo.

(fai retweet se sei d’accordo) pic.twitter.com/ABH9mtm4C2 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 15, 2021

Cari tifosi del #Napoli, e perchè no anche del #Milan, domani è domenica: accendete tutti un cero alla Madonna perchè abbiamo capito tutti quel che sta succedendo. E ricordate: questa è la Serie A col verme, l’importante è la salute.#FiorentinaNapoli#MilanCagliari pic.twitter.com/5eTNelabrl — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 15, 2021

La pirateria uccide il calcio.

E il verme arbitrale si nutre e ingrassa. pic.twitter.com/EcceGPfRvw — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 15, 2021

#Ronaldo non espulso.

Sapete chi arbitrava? #Calvarese. E sapete chi c’era al @VAR? #Chiffi. Che domani sarà al VAR a #FiorentinaNapoli con arbitro (tenetevi forte!) Abisso.

La serie A è un girone dantesco. pic.twitter.com/1ciaRagKNb — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 15, 2021