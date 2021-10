FLOP tweets Juve-Roma 1-0 #JvtbLive

Gioca meglio @OfficialASRoma vince @juventusfc che coglie il quarto successo consecutivo. I giallorossi, che lamentano, non senza ragione, la "fretta" di #Orsato nel non concedere il vantaggio in occasione del rigore fischiato e sbagliato da #Veretout, avrebbero meritato il pari.

— enrico varriale (@realvarriale) October 17, 2021