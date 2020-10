FLOP Tweets Juve-Napoli 3-0 #JvtbLive

1 – Vasca > Bolla

la F.I.G.C. ha comunicato che la Juventus vicerà 3-0 tutte le partite in casa ed in trasferta fino a fine campionato 👍🏼 #JuventusNapoli — ALEX BRITTI (@ALEX_BRITTI) October 4, 2020

2 – English Humour

Non capisco tutta questa sorpresa per il tweet della Juve "Noi domani scendiamo in campo lo stesso". Si autoassegnano gli scudetti da soli da anni mo' vuoi vedere che si pongono il problema per tre punti 😆🙈 #nunciafacc — Anna Trieste (@annatrieste) October 3, 2020

3 – Tuttologia mode: on

La Juve che va avanti a twittare e fa tutto come se dovesse giocare sembra Pamela Prati quando continuava a dirci del matrimonio con Mark Caltagirone come se si dovesse sposare. Esilarante. #JuventusNapoli — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 4, 2020

4 – Capisaldi

In una serata surreale dove stiamo vedendo anche la grafica di una formazione per una partita che non si giocherà mi pare che un punto fermo ci sia. https://t.co/tRfWlfoKxz — enrico varriale (@realvarriale) October 4, 2020

5 – Vergognah!

Brutta figura cara Juve 👎🏼 le autorità sanitarie contano più della #LegaCalcio .

Lo dico da juventino.

Poi che ogni Asl e ogni Regione vada per conto suo e' il solito mostro del TitoloV da cancellare prima possibile. #JuventusNapoli

No #Tavolino pic.twitter.com/UDL8bUCEq3 — Marco Bentivogli (@BentivogliMarco) October 4, 2020

6 – Insensibili

7 – Ti amo campionato

Assegnare alla Juve la vittoria a tavolino vuol dire far saltare il campionato. Spero se ne rendano conto. Ci vuole solidarietà anche nello sport. E forse l’esempio Nba USA con tutte le squadre nelle bolle, in ritiro, permetterebbe alla competizione di andare avanti. #JuveNapoli — Andrea Salerno (@SalernoSal) October 4, 2020

8 – Zelig Circus

Intanto il Napoli fa sparire dal sito ufficiale i report degli allenamenti nei giorni precedenti #JuveNapoli Per caso qualcuno si sente in difetto per aver violato il protocollo? 🤔 Chiediamo per un amico che va matto per le ostriche 🦪 pic.twitter.com/3ZdyY5DqFG — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) October 5, 2020

9 – Vittima

10 – Sondaggi di un certo spessore

Bufera #JuveNapoli

Se sarà 3-0 a tavolino, campionato falsato o salvo? 🤔

➡️ https://t.co/F1vjdYcjNO

Diteci la vostra nei commenti! ✍#SportMediaset — SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) October 4, 2020

11 – Tranquillo Carlo, ci sono!

Dopo l’analisi tattica sulla formazione di Pirlo adesso mi aspetto pagelle ed uomo partita! — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 4, 2020

12 – Bentornato!

In questo gruppo di persone ce n’è una con un bidone dell’immondizia al posto del cervello: indovinate quale. pic.twitter.com/RlIFCNGxRJ — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 5, 2020

13 – Fine del calcio.

La fine del calcio

Le immagini dello Stadium fanno male non perché il Napoli perde tre punti ma perché l’arroganza bianconera passa dagli inutili tweet, ad uno spettacolo mediatico tutto a suo favore

Di Armando De Martino

#JuveNapolihttps://t.co/8vIhBHli7U pic.twitter.com/1pjIXi3tm9 — ilnapolista (@napolista) October 5, 2020

14 – Non colpevoli MA…

Juve-Napoli, la farsa che mette fine alla serie A: tutti i colpevoli. Protocolli e deroghe, perché il campionato di calcio si ritrova a rischio https://t.co/LpppVLa7G1 — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) October 5, 2020

15 – Populismo over 9000

JUVE-NAPOLI, MATTEO SALVINI A NON È L'ARENA: "IL GOVERNO PENSI MENO AL CALCIO E PIÙ AI PROBLEMI DELLA SCUOLA E DELL'ITALIA".https://t.co/UFrfjkI2NZ — Noi con Salvini (@Noiconsalvini) October 5, 2020

16 – Zero.

Il Napoli una settimana fa ha giocato contro una squadra nella quale sono stati rilevati 12 positivi a distanza di 24h e oggi è stato apertamente accusato dalla Juve (in diretta tv) di non aver rispettato il protocollo. Comunicazione del club in un momento critico: zero. — Sergio Chesi (@sechesi) October 4, 2020

17 – Non stavi in porta?

Juventus-Napoli, l'ironia di Paolo Sorrentino: "La Juve ha giocato un calcio pulito" https://t.co/t2cuCQnJNV via @fanpage — Luther (@GiulioC06379595) October 5, 2020

18 – Time travel

19 – Nakata 2.0

Casasco: "Juve-Napoli? I protocolli devono essere rivisti. Lega lasciata sola" https://t.co/T70jnzng44 — Adnkronos (@Adnkronos) October 5, 2020

20 – The winner is…