Finali Champions, fa più male Monaco o Manchester?

Il 28 maggio ci evoca brutti ricordi in tema Champions. Nel ’97, contro il Borussia, e nel 2003, contro il Milan, perdemmo due delle nostre 9 finali di Champions, forse tra le più dolorose delle 7 che abbiamo lasciato per strada. Ma quale di quelle due contese era doveroso vincere? Quale ancora brucia da morire (o brucia di più, per essere più precisi)?. Si sono espressi, non senza rammarico, alcuni dei nostri autori:

LUCA MOMBLANO

Monaco perchè quella l’abbiamo giocata, e sarebbe stata l’annata perfetta.

MASSIMO ZAMPINI

Manchester, perchè a Monaco ero ancora ubriaco del trionfo dell’anno precedente

GIUSEPPE GARIFFO

Manchester, perchè il Milan che te la alza in faccia è storia. E anche perchè sarà difficile avere una rivincita, visto che per colpa del gol di Muntari, il Milan non giocherà più una finale di Champions.

NEVIO CAPELLA

Domanda superflua, essendo Manchester la sconfitta bruciante della nostra storia.

ANDREA MANGIA

Entrambe. A Monaco perchè eri la squadra più forte del mondo, e con il double dovevi ribadirlo forte e chiaro. A Manchester, semplicemente perchè giocavi contro il Milan.

ALEX CAMPANELLI

Manchester, perchè a Monaco avevo 5 anni.

ROBERTO NIZZOTTI

Monaco perchè eravamo campioni in carica e, con il percorso fatto, praticamente era già sollevata.

STEFANO UTZERI

Manchester perchè è l’unica che mi ricordo, e neanche tanto bene.

VALERIA ARENA

A Monaco avevo 7 anni e mezzo, che bello non ricordarsi nulla. Per quanto riguarda Manchester, è il primo ricordo devastante della mia vita da tifosa, consumata in una hall di un albergo romano accanto a compagnetti milanisti.

GIACOMO SCUTIERO

Manchester. Perchè feci firmare ai genitori una giustificazione con una motivazione irreale per uscire da scuola e prendere il volo aereo. Perchè il volo fu con tifosi perlopiù milanisti, trovai quello in extremis. Perchè ad Old Trafford ero tra i diavoli della fossa, anche e soprattutto ai rigori. What Else?

GIANLUCA GARRO

Manchester perchè ha vinto il Milan.

LEOMINA

Manchester, perchè da lì in poi è iniziata la vera ossessione.

TOCCODITACCO

Manchester per l’avversario e perchè sarebbe stato il percorso perfetto (Barcellona, Real, Milan)

MICHAEL CRISCI

Entrambe. Sarebbero state due finali di Champions perse in meno.

