Bruno Fernandes: Chiellini Top Top player

Mentre la stagione negativa della Juventus fa venire dubbi su dubbi ai tifosi bianconeri, dall’Inghilterra arrivano parole di grande stima nei confronti di Giorgio Chiellini. Il web ed in particolare Twitter è diventato uno strumento eccezionale per poter confrontarsi con i propri idoli. Così Bruno Fernandes, gioiello del Manchester United, di buon mattino dopo l’immancabile caffè chiede ai suoi followers di porgli qualche domanda.

@chiellini for me one of the most underrated player!

Top top player for me 👏🏼 — Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) April 1, 2021

Ed ecco che dall’Italia arriva il quesito: Chi è il difensore più impegnativo contro cui hai giocato? Bruno Fernandes non ha dubbi: Giorgio Chiellini giocatore che addirittura definisce sottovalutato e TOP TOP player. Parole e musica di uno degli attuali crack della Premier League, campionato definito da molti come il più competitivo a livello mondiale. E così Fernandes invece di nominare i vari van Dijk o Ruben Dias pagati cifre astronomiche da Liverpool e Manchester City, probabilmente memore della sua esperienza italiana cita il nostro Giorgione. In un periodo in cui Chiellini viene immancabilmente attaccato dai propri tifosi un endorsement importante che ci fa capire come forse, le nostre valutazioni vengano condizionate dal momento o dai risultati. Ed allora dall’estero ecco arrivare un punto di vista imparziale a ricordarci che nonostante tutto in rosa abbiamo ancora uno dei più grandi difensori a livello mondiale.

