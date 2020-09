Brivido Dybala, può saltare il primo mese di stagione

Mentre si entra nella fase calda del calciomercato e impazza il toto-attaccante, potrebbero esserci brutte notizie per quanto inerenti alla ripresa della stagione della Juventus.

Durante Casa Juventibus, il giornalista Luca Momblano ha parlato delle condizioni di Paulo Dybala che si è fermato nella gara con la Sampdoria dello scorso campionato e poi con il Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito sono riportate le sue parole.

“Ho saputo che Dybala potrebbe rientrare direttamente all’inizio della nuova Champions League – dice Momblano – quindi potrebbe essere indisponibile fino al 20 ottobre circa. Verificherò nelle prossime ore ma la fonte è molto buona“.

Se confermata sarebbe sicuramente una brutta tegola per la Vecchia Signora, che sperava di recuperare la Joya per i primi turni di campionato ma rischia di dover fare a meno di uno dei suoi principali attaccanti per un mese.

Tutto questo mentre si va a caccia di un nuovo bomber che a questo punto diventa ancor più necessario e fondamentale, soprattutto se si considera che alla seconda e alla terza giornata di Serie A ci saranno già sfide ostiche contro Roma e Napoli e serviranno elementi di qualità per farsi trovare pronti ed evitare la falsa partenza.

JUVENTIBUS LIVE