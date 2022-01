Dusan Vlahovic e quella Sliding Doors dalle tinte bianconere

“Il destino sceglie la musica, noi scegliamo come ballarla”.

(John Galsworthy)

In un tempo piuttosto recente, Belgrado è stata polvere, cenere, morte, nient’altro. Anche dopo, nascere e crescere nella capitale serba ha richiesto spalle larghe, forza e perseveranza. Doti che non mancano al suo nativo Dusan Vlahovic, neo acquisto bianconero, l’uomo del momento, l’hashtag più caldo di questi giorni gelidi.

Preludio da record a tinte bianconere

Cresciuto nella piccola squadra dell’Altina Zemun, Dusan passa poi nel vivaio dell’OFK Belgrado; le sue capacità non rimangono di certo in sordina tanto da essere reclutato dalla prima squadra della capitale, la Stella Rossa. Durante una delle sue prime apparizioni, in un’animata partita contro la Dinamo Zagabria, Dusan sbaglia un rigore. Un errore che si rivelerà la sua fortuna: la Stella non lo tiene e Dusan arriva al Partizan, l’altro team di Belgrado del quale è da sempre tifoso come tutta la sua famiglia; il Partizan lo inserisce nelle Giovanili e lo fa debuttare in Super Liga prima del passaggio alla Fiorentina. Dusan diventa così, a soli sedici anni, il più giovane calciatore di sempre a giocare l’infuocato derby di Belgrado. Curiosamente i colori societari del Partizan, del quale diventerà anche il più giovane marcatore della storia del club, sono il bianco e il nero. Quando si dice un segno del destino.

Medico (mancato) come piano B

Soprattutto per le insistenze della famiglia, dopo le scuole superiori Dusan si iscrive a Medicina come piano di vita alternativo nel caso di flop calcistico. Visto i risultati, un medico in meno, un bomber in più.

Doppietta decisiva

Arrivato alla Fiorentina, viene integrato nella Primavera: Vlahovic vince la Coppa Italia di categoria da capocannoniere, decidendo con una doppietta la finale con il Torino. Nell’U19 Dusan quando gioca, segna sempre. In due stagioni con la Primavera realizza 20 gol in 22 partite. Il 10 novembre del 2019, debutta in Campionato con la Prima Squadra con un’altra doppietta contro il Cagliari.

Il mito Ibrahimovic

Sono due i suoi calciatori di riferimento: Marco Van Basten e Zlatan Ibrahimovic. “La tecnica di Ibra è micidiale. Mi piacerebbe tanto essere come lui” dice. A proposito di Ibra, di recente Vlahovic ha raccontato dell’imbarazzo provato nel chiedergli la maglia dopo una sfida tra Fiorentina e Milan: “Ma lui non solo me l’ha data, ci siamo anche fermati a parlare, e lo ha fatto nella nostra lingua“.

Passione pallacanestro

“Mi allenavo a pallacanestro, in un club della mia città – racconta -ho iniziato che avevo quattro o cinque anni. Non ero altissimo, ero normale per la mia età e mi piaceva il basket. Poi a dodici anni sono cresciuto di 15 centimetri, ma il calcio nella mia vita era sempre presente, e quando ho detto ai miei genitori che volevo dedicarmi solo a questo mi hanno sempre sostenuto“.

Dicono di lui

“Vlahovic mi ricorda Fabrizio Ravanelli nella capacità di andare incontro al compagno e proteggere la palla, mettendo il corpo tra palla e difensore” dice Luca Marchegiani; e ancora Beppe Bergomi: “Mi ricorda molto Batistuta. Quando giocavamo contro di lui pensavo: “Questo ce la scaraventa dentro”. Rivedo quella forza fisica e quel bel calcio in lui, un campione fortissimo“.

Un campione fortissimo che è tornato ad indossare le strisce bianconere.

Benarrivato Dusan!

