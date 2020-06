Dicono tutti che la Juve perderà

Qualcuno in questi mesi di silenzio obbligato ha ipotizzato che mai e poi mai avrebbero imposto lo stop definitivo al campionato premiando la Juventus. “E’ successo”, diciamo noi. Il campo dice che giocare in tarda primavere e quasi estate a ritmi di una partita ogni tre giorni porterà infortuni a ripetizione e spettacolo scadente. “Succederà?”. Il campionato fermo costa qualche punto di prodotto interno lordo. Per questo bisogna accettare tutto? Non era meglio ripartire dopo una pausa estiva congrua e facendo amichevoli che potevano avere un senso, magari organizzate dalla Lega e dalla federazione? E’ stato ascoltato chi lo chiedeva? E’ possibile che tutto si risolva a pochi giorni dall’avvio della Coppa Italia e poi del campionato? Non è possibile azzardare risposte. In tv rimandano le partite del triplete interista, inutile chiedere un cambio del palinsesto. Bisogna solo mettersi in curva e gridare. Vogliono un calcio così, con la bava alla bocca e nessun ragionamento. Le leggi del marketing pare suggeriscano che in questo modo si crea un mercato, un bacino d’utenza. Non serve scomodare nessuno per capire che bisogna spegnere la tv o cambiare canale. Non c’è altro modo.