Denis Zakaria, Gambe di Gazzella ha stregato la Juventus

“Perché sono salito quassù? Chi indovina?”

“Per sentirsi alto”.

“No. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse”.

(dal film “L’attimo fuggente)

Sembra un paradosso, qualcosa di difficile da credere, eppure Denis Lemi Zakaria Lako Lado, più semplicemente Denis Zakaria, un colosso di 1,90, ha avuto problemi di statura. E gli stessi sono stati uno stimolo per forgiarne il carattere e l’attitudine.

Raccontano le cronache che da bambino, Denis venne escluso dalle selezioni di alcune squadre di calcio perché ritenuto troppo basso per la sua età. Ma il piccolino, che tentava di dissimulare il “problema” con escamotage come pettinarsi con il ciuffo alto e presentarsi acconciato così in campo, non si perse d’animo, compensando l’iniziale “carenza” con un piglio forte, dinamismo e soprattutto impegno per acquisire massima velocità e accelerazione..

Josè Polidura, il suo primo allenatore, lo aveva ribattezzato non a caso Gambe di Gazzella, un nomignolo esplicativo dei suoi scatti e del suo andare a tutto gas durante allenamenti e partite.

Nato e cresciuto a Ginevra nel quartiere di Rue du Perron, in molti lo ricordano impegnato a giocare a pallone, dopo la scuola, con il fratello, al parco La Treille, proprio dietro al Municipio. Appuntamento fisso che saltava soltanto quando il freddo era troppo intenso. “Non c’erano più vasi e soprammobili – racconta la mamma Rina – perché Denis e il fratello li rompevano tutti, giocando a calcio in casa quando era cattivo tempo. L’appartamento portava i segni della loro passione“. Rina, di origine Sudanese, gestisce un negozio di parrucchieri ed è stata il perno della famiglia anche quando il papà di Denis, ex calciatore dilettante in Congo, lasciò la Svizzera per trasferirsi definitivamente in Africa (oggi è un consigliere sportivo per il Governo congolese). “Ho cercato di insegnare a Denis che ci vuole sempre uno sforzo in più per avere successo” ha dichiarato Rina in un’intervista, ricordando i tempi in cui Denis si allenava allo stadio Balexert con il Servette FC. “Lavoravo anche nei fine settimana e raramente riuscivo a vedere le partite di Denis ma ogni volta lo esortavo dicendogli: “Avanti, sono qui con te”.

Un aneddoto di quei tempi: durante l’Accademia, Denis incontrò Phlippe Sylvain Senderos, ex del Servette e dell’Arsenal. Il calciatore firmò la sua maglia non potendo di certo immaginare che quel ragazzino ancora minuto avrebbe preso il suo posto nella squadra nazionale svizzera…

A questo proposito, Zakaria considerato il suo passaporto, avrebbe potuto giocare per ben tre nazionali (Svizzera, Congo, Sudan) ma ha scelto di rappresentare la nazione che l’ha formato calcisticamente parlando. Nato appunto nel vivaio del Servette, squadra con la quale ha debuttato diciottenne, dopo un biennio allo Young Boys è arrivato al Borussia Moenchengladbach, club nel quale si è affermato anche a livello internazionale in Champions ed in Europa League.

In questi giorni, i paragoni tra il nuovo acquisto bianconero e le icone del calcio si sono sprecati; tra questi il suo compagno di club e di nazionale Yann Sommer, lo ha definito (forse un pò irrealisticamente) come “un ragazzo che combina molte caratteristiche di Zidane e Platini”; Lothar Matthaus ha dichiarato invece che Zakaria gli ricorda Toni Kroos a quell’età.

Nell’attesa di scoprirne sino in fondo le potenzialità, benvenuto tra noi Denis!