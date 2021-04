«Ritorno prepotente del City su Demiral»

“C’è un ritorno prepotente del Manchester City su Demiral e ci sarebbe un dialogo aperto tra le due società”. La bomba di mercato del giornalista, Luca Momblano, arriva nella notte nel corso della live pre-derby.

Com’è noto, il difensore turco, al momento fermo perché risultato positivo al Covid, ha vissuto una stagione molto particolare, in cui si sarebbe aspettato più spazio e lo avrebbe reclamato, evidenziando una certa delusione personale per non essersi, da questo punto di vista, sentito pienamente dentro il progetto.

Da un lato, la sensazione è che sia un giocatore su cui la Juve possa fondare il proprio futuro, dall’altro, invece, che sia, di fronte a una offerta interessante, essere uno dei nomi sacrificabili in vista del mercato futuro.

Momblano ha chiarito di non avere elementi sulla formula su cui si starebbe sviluppando questo dialogo tra le società: “Non sono in grado di capire quale sarebbe la situazione: se c’è un offerta cash o si sta valutando come si fece nel caso di Cancelo-Danilo un’operazione di scambio con benefici congiunti”