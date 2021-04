Juve, Demiral guarito dal Covid: torna in gruppo

Buone notizie finalmente in casa Juventus: dopo le positività dei giorni scorsi e quella di Bernardeschi stamattina, è guarito dal Covid Merih Demiral.

Da domani, dunque, il difensore turco rientrerà in gruppo. il centrale bianconero era risultato positivo durante la pausa del campionato, mentre era in ritiro con la nazionale turca.

A confermare la sua guarigione è un comunicato ufficiale della società: “Merih Demiral ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC”.

Sul suo profilo social, il giocatore ha pubblicato una foto scrivendo: “I’m back”.