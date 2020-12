Del Piero vuole fare l’allenatore: si è iscritto a Coverciano

Alessandro Del Piero si è finalmente deciso nell’intraprendere il percorso che lo porterà a diventare allenatore. L’intramontabile numero 10, che mai si era riaffacciato nel mondo del calcio dopo il suo ritiro (se non in qualità di commentatore casuale su ‘Sky Sport’) farà il corso da tecnico. Come riportato dal noto giornalista sportivo Alessandro Alciato infatti, l’ex capitano bianconero si è iscritto al corso della FIGC.

A Coverciano infatti sono arrivate diverse richieste “di lusso”. Oltre a quella di Del Piero infatti, si registrano anche quelle di Vieri e De Rossi. Tre pilastri importanti nella storia del calcio italiano dell’ultimo corso, due dei quali laureatesi Campioni del Mondo. Per Ale sarà un primo approccio con una veste, quella dell’allenatore, che porta con sé diverse complicazioni. Sarà molto rischioso il passaggio da gloriosa bandiera del football nostrano e internazionale, a tecnico di campo. Basta guardare le pressioni a cui Pirlo viene sottoposto in questi suoi primissimi mesi da allenatore della Juventus.